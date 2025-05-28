Avustralya'da Bir Restoranı Kundaklamaya Çalışan Şahıs Panik Yapınca Kendisini Yaktı

Avusturalya'da ilginç bir olay yaşandı. Bir adam, gece vakti bir restoranı kundaklamak istedi. Elindeki benzin bidonunu tezgaha döktü. Restoranı ateşe veren şahıs panik yapında kendi de alev aldı. Ne yapacağını bilemeyen adam ateşler içinde arabasına binmeye çalıştı. O anlar restoranın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sosyal medyada viral olan o anlara 'Keşke her suçun cezası bu kadar hızlı gelse' yorumları yapıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.