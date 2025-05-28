Avustralya'da Bir Restoranı Kundaklamaya Çalışan Şahıs Panik Yapınca Kendisini Yaktı

Avusturalya'da ilginç bir olay yaşandı. Bir adam, gece vakti bir restoranı kundaklamak istedi. Elindeki benzin bidonunu tezgaha döktü. Restoranı ateşe veren şahıs panik yapında kendi de alev aldı. Ne yapacağını bilemeyen adam ateşler içinde arabasına binmeye çalıştı. O anlar restoranın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sosyal medyada viral olan o anlara 'Keşke her suçun cezası bu kadar hızlı gelse' yorumları yapıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın