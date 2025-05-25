onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Türklere Oturum ve Çalışma İzni Veren Norveç Adası Svalbard'da Bir Adamın Ayı ile Yaşadığı Kovalamaca Anları

Türklere Oturum ve Çalışma İzni Veren Norveç Adası Svalbard'da Bir Adamın Ayı ile Yaşadığı Kovalamaca Anları

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.05.2025 - 14:14

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde, Norveç, huzurlu bir yaşamın sembolü olarak dikkat çekiyor. Kendine has yaşam biçimi, doğanın büyüleyici güzellikleri ve sakin atmosferi ile Norveç, birçok kişinin hayalini süslüyor. Norveç'te Türklere oturum ve çalışma izni veren bir ada olduğunu biliyorsunuzdur. Fakat bu adada yaşam biraz alışılmışın dışında. 

Türklere göz kırpan Slavbard'da bir adamın, bir ayı ile yaşadığı kovalamaca görüntülendi. Aracına binerek kaçmak zorunda kalan adamın o anları, anbean kaydedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Slacbard'da yaşamak istiyorsanız buz gibi soğuğu ve 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşanıyor olmasına hazır olmanız gerekiyor.

Slacbard'da yaşamak istiyorsanız buz gibi soğuğu ve 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşanıyor olmasına hazır olmanız gerekiyor.

Bunların yanında bir de 'kutup ayısı' faktörü var. Tüm bu şartları kabul ediyorsanız başta hizmet sektör olmak üzere pek çok alanda işinizi bulabilir ve yaşamınızı sürdürebilirsiniz. 

Peki siz burada yaşar mıydınız?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın