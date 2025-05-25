Türklere Oturum ve Çalışma İzni Veren Norveç Adası Svalbard'da Bir Adamın Ayı ile Yaşadığı Kovalamaca Anları

Günümüzde, Norveç, huzurlu bir yaşamın sembolü olarak dikkat çekiyor. Kendine has yaşam biçimi, doğanın büyüleyici güzellikleri ve sakin atmosferi ile Norveç, birçok kişinin hayalini süslüyor. Norveç'te Türklere oturum ve çalışma izni veren bir ada olduğunu biliyorsunuzdur. Fakat bu adada yaşam biraz alışılmışın dışında.
Türklere göz kırpan Slavbard'da bir adamın, bir ayı ile yaşadığı kovalamaca görüntülendi. Aracına binerek kaçmak zorunda kalan adamın o anları, anbean kaydedildi.
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Slacbard'da yaşamak istiyorsanız buz gibi soğuğu ve 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşanıyor olmasına hazır olmanız gerekiyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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