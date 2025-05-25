Türklere Oturum ve Çalışma İzni Veren Norveç Adası Svalbard'da Bir Adamın Ayı ile Yaşadığı Kovalamaca Anları

Günümüzde, Norveç, huzurlu bir yaşamın sembolü olarak dikkat çekiyor. Kendine has yaşam biçimi, doğanın büyüleyici güzellikleri ve sakin atmosferi ile Norveç, birçok kişinin hayalini süslüyor. Norveç'te Türklere oturum ve çalışma izni veren bir ada olduğunu biliyorsunuzdur. Fakat bu adada yaşam biraz alışılmışın dışında.

Türklere göz kırpan Slavbard'da bir adamın, bir ayı ile yaşadığı kovalamaca görüntülendi. Aracına binerek kaçmak zorunda kalan adamın o anları, anbean kaydedildi.