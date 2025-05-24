Bir Ağaca Yuva Yapan Arıları Tişörtü ile Alarak Başka Bir Yere Taşıyan Adamı İzlerken Kaşıntı Tutacak

Arılar, ekosistemin en değerli unsurlarından biri. Dünyamızın dört bir yanını kaplayan bu küçük canlılar, doğanın en etkili tozlaştırıcıları olarak görev yaparlar. Bu da, dünyadaki biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve gıda zincirinin sürdürülmesine katkı sağlar. Fakat arılar pek çok kişi için bir fobi.

Arılar ve arıcılık ile ilgili videolar paylaşan Jérémy Chauffour, bir ağaçta bulduğu arı sürüsünü tişörtüne sararak başka bir kovana taşıdı. O anlar izleyenleri sadece ekran başında bile gerdi.