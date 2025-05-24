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Bir Ağaca Yuva Yapan Arıları Tişörtü ile Alarak Başka Bir Yere Taşıyan Adamı İzlerken Kaşıntı Tutacak

Bir Ağaca Yuva Yapan Arıları Tişörtü ile Alarak Başka Bir Yere Taşıyan Adamı İzlerken Kaşıntı Tutacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.05.2025 - 23:26

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Arılar, ekosistemin en değerli unsurlarından biri. Dünyamızın dört bir yanını kaplayan bu küçük canlılar, doğanın en etkili tozlaştırıcıları olarak görev yaparlar. Bu da, dünyadaki biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve gıda zincirinin sürdürülmesine katkı sağlar. Fakat arılar pek çok kişi için bir fobi.

Arılar ve arıcılık ile ilgili videolar paylaşan Jérémy Chauffour, bir ağaçta bulduğu arı sürüsünü tişörtüne sararak başka bir kovana taşıdı. O anlar izleyenleri sadece ekran başında bile gerdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Arıları başka bir bölgeye taşımanın birkaç farklı sebebi olabiliyor.

Arıları başka bir bölgeye taşımanın birkaç farklı sebebi olabiliyor.

Korumasız bölgelerde yuva yapan arılar yağmur, rüzgar ya da aşırı sıcak ve soğuklarla baş edemeyerek telef oluyor. Bu durumda arılan daha güvenli yerlere taşınması gerekiyor. Bazen de arıcılar bu arı sürüsünü kendi arı sürülerine kazandırmak isteyebiliyorlar. Çünkü doğadaki bir arı kolonisi 'yeni bir oğul'dur. Yani ana kovandan ayrılmamış ve yeni bir yuva arayan bir grup arıdır. Aynı zamanda arılar modern kovanlarda daha sağlıklı, güvenli ve verimli çalışabilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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