Bir Ağaca Yuva Yapan Arıları Tişörtü ile Alarak Başka Bir Yere Taşıyan Adamı İzlerken Kaşıntı Tutacak

Arılar, ekosistemin en değerli unsurlarından biri. Dünyamızın dört bir yanını kaplayan bu küçük canlılar, doğanın en etkili tozlaştırıcıları olarak görev yaparlar. Bu da, dünyadaki biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve gıda zincirinin sürdürülmesine katkı sağlar. Fakat arılar pek çok kişi için bir fobi.
Arılar ve arıcılık ile ilgili videolar paylaşan Jérémy Chauffour, bir ağaçta bulduğu arı sürüsünü tişörtüne sararak başka bir kovana taşıdı. O anlar izleyenleri sadece ekran başında bile gerdi.
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Arıları başka bir bölgeye taşımanın birkaç farklı sebebi olabiliyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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