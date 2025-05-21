1 Sene Önce Restore Edilmişti: Çin'de 650 Yıllık Davul Kulesi Ziyaretçilerin Gözleri Önünde Yıkıldı

Çin'in Anhui eyaletinde yer alan Fengyang Davul Kulesi'nin çatısı, 19 Mayıs Pazartesi günü çöktü. Yapının geçtiğimiz yıl restore edildiği öğrenildi. Restore edilmeden önce 650 sene dayanan yapı, restorasyona 1 sene dayanamdı. Çökme anında ziyaretçilerin durumu fark edip, hızla uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Olay ziyaretçilerin kameralarına anbean yansıdı. Çin'in Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamayla, olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
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Bu yapı, Ming Hanedanlığı döneminde 1375 yılında inşa edilmiş.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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