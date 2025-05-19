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Giresun'da 19 Mayıs İçin Gösteri Yapmak Üzere Havalanan Paramotor Suya Düştü

Giresun'da 19 Mayıs İçin Gösteri Yapmak Üzere Havalanan Paramotor Suya Düştü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.05.2025 - 21:07

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ülkenin farklı yerlerinden renki görüntüler gelmeye devam ediyor. Giresun'da da 19 Mayıs kutlaması için havalanan bir paramotor, kalkıştan kısa bir süre sonra suya çakıldı. Yürekleri ağızlara getiren kazada korkulan olmadı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Trabzon Havacılık Kulübü'nün paramotor pilotu Yüksel Değer, Güre'deki belediye plajından bir gösteri uçuşu için havalanmayı planlarken, beklenmeyen bir aksilik yaşandı.

Trabzon Havacılık Kulübü'nün paramotor pilotu Yüksel Değer, Güre'deki belediye plajından bir gösteri uçuşu için havalanmayı planlarken, beklenmeyen bir aksilik yaşandı.

Kalkış esnasında paraşütünün bağlantı ipi kotu. Bu talihsiz kaza sonrasında, suya çakılan Değer'e ilk müdahale orada yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Değer'in hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi paylaşıldı. Ancak, deneyimli pilotun kolunda bir kırık olduğu tespit edildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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