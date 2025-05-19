Giresun'da 19 Mayıs İçin Gösteri Yapmak Üzere Havalanan Paramotor Suya Düştü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ülkenin farklı yerlerinden renki görüntüler gelmeye devam ediyor. Giresun'da da 19 Mayıs kutlaması için havalanan bir paramotor, kalkıştan kısa bir süre sonra suya çakıldı. Yürekleri ağızlara getiren kazada korkulan olmadı.
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Trabzon Havacılık Kulübü'nün paramotor pilotu Yüksel Değer, Güre'deki belediye plajından bir gösteri uçuşu için havalanmayı planlarken, beklenmeyen bir aksilik yaşandı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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