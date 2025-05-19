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Bir Şahıs Saraçhane'deki Kalabalığa Sözlü Sataşmada Bulundu: "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" Sloganı Atıldı

Bir Şahıs Saraçhane'deki Kalabalığa Sözlü Sataşmada Bulundu: "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" Sloganı Atıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.05.2025 - 18:36 Son Güncelleme: 19.05.2025 - 18:49

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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbullar ise Saraçhane'de bir araya geliyor.

Saraçhane Parkı’nda bir vatandaş, toplanan gençlere sözlü sataşmada bulundu. Gençler şahsa, “Mustafa Kemal’in askerleriz” sloganları ile karışılık verdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Potansiyel bir gerginliği önlemek adına, polis hızlıca müdahale etti ve sarıklı kişinin parkı terk etmesini sağladı.

Potansiyel bir gerginliği önlemek adına, polis hızlıca müdahale etti ve sarıklı kişinin parkı terk etmesini sağladı.

Gerginlik büyümeden şahıs, parktan uzaklaştırıldı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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