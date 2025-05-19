Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a Adım Attığı Anlar Yapay Zeka ile Canlandırıldı

Aynı zamanda büyük liderin, geleceğin taşıyıcıları olan gençlere armağan ettiği anlamlı bir tarih. Atatürk'ün bu eylemi, Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük yolunda attığı ilk adımı temsil ederken, gençlerin bu süreçteki önemini de vurguluyor. Yurdun dört bir yanında gençler, kendilerine armağan edilen bu özel günü çeşitli etkinliklerle kutluyor.