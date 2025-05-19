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Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a Adım Attığı Anlar Yapay Zeka ile Canlandırıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a Adım Attığı Anlar Yapay Zeka ile Canlandırıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.05.2025 - 16:35

İçerik Devam Ediyor

Bugün, Türkiye'nin kuruluşunun başlangıcını simgeleyen, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a ayak bastığı ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımını ateşlediği tarihi günün yıl dönümü. Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bugün, yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 

İçerik üreticisi Ozan Sihay, o tarihi anı yapay zeka ile canlandırdı. Seslendirmesini de Tolga Bare’nin yaptığı video tüyleri diken diken etti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarının atıldığı tarihi bir gün.

19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarının atıldığı tarihi bir gün.

Aynı zamanda büyük liderin, geleceğin taşıyıcıları olan gençlere armağan ettiği anlamlı bir tarih. Atatürk'ün bu eylemi, Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük yolunda attığı ilk adımı temsil ederken, gençlerin bu süreçteki önemini de vurguluyor. Yurdun dört bir yanında gençler, kendilerine armağan edilen bu özel günü çeşitli etkinliklerle kutluyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Emre Sarıboğa

Yaşa Mustafa Kemal paşa yaşa

hahiy96887

boyu 1.60 gercekte, orasi olmamis. bi de vahdettin'in mektubu olmasi lazim elinde. :d

Otto Skorzeny

SAUDADE ATAM ✊