Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a Adım Attığı Anlar Yapay Zeka ile Canlandırıldı

Bugün, Türkiye'nin kuruluşunun başlangıcını simgeleyen, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a ayak bastığı ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk kıvılcımını ateşlediği tarihi günün yıl dönümü. Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bugün, yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
İçerik üreticisi Ozan Sihay, o tarihi anı yapay zeka ile canlandırdı. Seslendirmesini de Tolga Bare’nin yaptığı video tüyleri diken diken etti.
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19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarının atıldığı tarihi bir gün.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Yaşa Mustafa Kemal paşa yaşa
boyu 1.60 gercekte, orasi olmamis. bi de vahdettin'in mektubu olmasi lazim elinde. :d
SAUDADE ATAM ✊