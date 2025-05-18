Bir İçerik Üreticisi Yapay Zeka ile Oluşturdu: Ünlü İsimler Ünlü Olmasaydı Nasıl Görünürdü?

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJtpYPDt5pY/
Günümüzde, hayatımızın hemen hemen her noktasında yapay zekanın etkisini görmekteyiz. İster evde, ister iş yerinde, isterse de sosyal yaşamımızda, bu ilerleyen teknoloji her an yanı başımızda. Yapay zeka, sadece hayatımızı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı ve eğlenceli içerikler üretmek için de kullanılıyor.
'berkay.software' isimli içerik üreticisi, ünlü isimleri yapay zeka ile sıradan meslekler yapan insanlara dönüştürdü. İbrahim Tatlıses'ten Hande Erçel'e, Serdar Ortaç'tan Kıvanç Tatlıtuğ'a pek çok ünlü ismi yeni meslekleriyle karşımıza çıktığı video beğeni topladı.
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Bu teknoloji, her geçen gün daha da gelişerek, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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