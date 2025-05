Bir İçerik Üreticisi Yapay Zeka ile Oluşturdu: Ünlü İsimler Ünlü Olmasaydı Nasıl Görünürdü?

Günümüzde, hayatımızın hemen hemen her noktasında yapay zekanın etkisini görmekteyiz. İster evde, ister iş yerinde, isterse de sosyal yaşamımızda, bu ilerleyen teknoloji her an yanı başımızda. Yapay zeka, sadece hayatımızı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı ve eğlenceli içerikler üretmek için de kullanılıyor.

'berkay.software' isimli içerik üreticisi, ünlü isimleri yapay zeka ile sıradan meslekler yapan insanlara dönüştürdü. İbrahim Tatlıses'ten Hande Erçel'e, Serdar Ortaç'tan Kıvanç Tatlıtuğ'a pek çok ünlü ismi yeni meslekleriyle karşımıza çıktığı video beğeni topladı.