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Coldplay'in Konser Alanında “Biletim Yok” Yazılı Bir Kartonla Gezen Türke Koreliler Bilet Hediye Etti

Coldplay'in Konser Alanında “Biletim Yok” Yazılı Bir Kartonla Gezen Türke Koreliler Bilet Hediye Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.05.2025 - 14:26

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Türk gezgin Sinan Sağlam'ı seyahat videolarından tanıyor olabilirsiniz. Kendisi Güney Kore'de Coldplay'in konser vereceği alanda üzerinde 'Biletim yok, bilet arıyorum' yazılı bir kartonla bekledi. Bu ilginç talebi Koreli gençlerin dikkatini çekti ve Sağlam'a bir konser bileti hediye ettiler. Bu eşsiz deneyimi aktaran Sağlam, bu tecrübesini takipçileri ile paylaştı. Kendisine bilet hediye eden gençlerle fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Güney Kore ve Türkiye arasında bir dostluk bağı var.

Güney Kore ve Türkiye arasında bir dostluk bağı var.

Bu güçlü bağ, hem politik hem de kültürel alanda kendini gösteriyor. Güney Kore'yi ziyaret eden Türkler genel olarak büyük bir misafirperverlikle karşılanıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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