Coldplay'in Konser Alanında “Biletim Yok” Yazılı Bir Kartonla Gezen Türke Koreliler Bilet Hediye Etti

Türk gezgin Sinan Sağlam'ı seyahat videolarından tanıyor olabilirsiniz. Kendisi Güney Kore'de Coldplay'in konser vereceği alanda üzerinde 'Biletim yok, bilet arıyorum' yazılı bir kartonla bekledi. Bu ilginç talebi Koreli gençlerin dikkatini çekti ve Sağlam'a bir konser bileti hediye ettiler. Bu eşsiz deneyimi aktaran Sağlam, bu tecrübesini takipçileri ile paylaştı. Kendisine bilet hediye eden gençlerle fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.