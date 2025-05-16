Yaptığı Uzun Yürüyüşlerle Bilinen Ekstrem Sporcu 4,5 Günlük Yürüyüşünün Ardından Ayağının Halini Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJrYNgXp5...
Uzun süreli yürüyüşlerin ayağa verdiği zararlar kaçınılmaz olabiliyor. Özellikle ekstrem sporlara ilgi duyan bireylerin günlerce süren yürüyüşleri, ayak sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Bu nedenle, uzun süreli yürüyüşlerin ayağa verdiği zararları önlemek ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için, ekstrem sporlarla ilgilenenlerin ayak sağlığına dikkat etmeleri, çeşitli ekipmanlar kullanmaları gerekiyor.
Bir ekstrem sporcu, yaklaşık 5 gün süren yürüyüşünün ardından ayağının geldiği hali paylaştı. Ayağının durumu, yürüyüşün aslında sadece 'yürüyüş' olmadığını gözler önüne serdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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