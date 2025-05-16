Ağız sağlığı, yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen bir faktördür. Her ne kadar çoğu zaman göz ardı edilse de, sağlıklı bir ağız ve diş yapısı, genel sağlığımızı korumakla kalmaz, aynı zamanda özgüvenimizi de artırır. Ağız sağlığını ihmal etmek, çeşitli diş ve diş eti hastalıklarına yol açabilir. Bu hastalıklar, sadece ağrı ve rahatsızlık yaratmakla kalmaz, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına da neden olabilir. Bu nedenle, ağız sağlığını önemsemek ve düzenli diş hekimi kontrollerini ihmal etmemek, sağlıklı bir yaşam sürdürmenin anahtarlarından biridir. Peki ağız bakımı hakkında neler doğru neler yanlış?

Bir diş hekimi, son dönemde popüler olan ağız bakım trendlerini puanladı. Yaptığı puanlama pek çok kişiye ağız bakımı hakkında fikir verdi.