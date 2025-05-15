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Bir İngilizce Öğretmeni Fatih Terim'in Meşhur İngilizce Röportajını İngilizce'ye Çevirdi

Bir İngilizce Öğretmeni Fatih Terim'in Meşhur İngilizce Röportajını İngilizce'ye Çevirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.05.2025 - 20:43 Son Güncelleme: 15.05.2025 - 21:46

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Fatih Terim'in meşhur İngilizce röportajını hatırlarsınız. Bütün kuralları yıkan o röportajda ünlü teknik adam, derdini yine de herkese anlatabilmeyi başarmıştı. O röportajındaki sözleri ise yıllarca konuşuldu, hatta dillere pelesenk oldu. 

İngilizce öğretmeni Nurşen Önder, Fatih Terim’in meşhur röportajındaki hataları düzelterek, doğru bir İngilizce'yle paylaştı. O videoya 'Böyle konuşsa anlamazdık' yorumları yapıldı.

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İngilizce öğrenimi ülkemizde tam bir kaosa dönüşmüş durumda.

İngilizce öğrenimi ülkemizde tam bir kaosa dönüşmüş durumda.

Yıllar boyu süren İngilizce derslerine rağmen, bu dilin hakimiyeti bir türlü elde edilemiyor. Kendimizi ifade etme, anlama ve anlatma konusunda yaşadığımız zorluklar, İngilizce öğrenme sürecini karmaşık bir hale getiriyor. Bu durum, dil öğreniminin zorluğu kadar, eğitim sisteminin de eksikliklerini gözler önüne seriyor. İngilizceye hakim olmanın globalleşen dünyada ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu noktada, İngilizce öğrenme sürecini daha verimli hale getirecek, bireylerin dil becerilerini geliştirecek yenilikçi çözümler bulmamız gerekiyor.

Kimileri kurallara takılmadan, Fatih Terim gibi, derdimizi anlatabilmemizin yeterli olduğunu savunurken kimileri ise düzgün konuşmanın önemini vurguluyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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