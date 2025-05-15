Bir İngilizce Öğretmeni Fatih Terim'in Meşhur İngilizce Röportajını İngilizce'ye Çevirdi

Fatih Terim'in meşhur İngilizce röportajını hatırlarsınız. Bütün kuralları yıkan o röportajda ünlü teknik adam, derdini yine de herkese anlatabilmeyi başarmıştı. O röportajındaki sözleri ise yıllarca konuşuldu, hatta dillere pelesenk oldu.

İngilizce öğretmeni Nurşen Önder, Fatih Terim’in meşhur röportajındaki hataları düzelterek, doğru bir İngilizce'yle paylaştı. O videoya 'Böyle konuşsa anlamazdık' yorumları yapıldı.