Bir İngilizce Öğretmeni Fatih Terim'in Meşhur İngilizce Röportajını İngilizce'ye Çevirdi

Fatih Terim'in meşhur İngilizce röportajını hatırlarsınız. Bütün kuralları yıkan o röportajda ünlü teknik adam, derdini yine de herkese anlatabilmeyi başarmıştı. O röportajındaki sözleri ise yıllarca konuşuldu, hatta dillere pelesenk oldu.
İngilizce öğretmeni Nurşen Önder, Fatih Terim’in meşhur röportajındaki hataları düzelterek, doğru bir İngilizce'yle paylaştı. O videoya 'Böyle konuşsa anlamazdık' yorumları yapıldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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