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Bir İçerik Üreticisi Türk Vatandaşlarına Oturum ve Çalışma İzni Veren Norveç Adası'nın Detaylarını Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi Türk Vatandaşlarına Oturum ve Çalışma İzni Veren Norveç Adası'nın Detaylarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.05.2025 - 09:59 Son Güncelleme: 11.05.2025 - 10:46

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda, huzurlu bir yaşamın sembolü olarak Norveç ön plana çıkıyor. Hatta son dönemde ülkemiz ile ilgili güzel hayalleri paylaştığımızda 'Burası Norveç mi?' sorusu ile karşılaşıyoruz. Bu ülke, barış ve sakinliğin adresi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Kendine özgü yaşam tarzı, doğal güzellikleri ve huzur dolu atmosferi ile Norveç, insanların hayallerini süsleyen bir yaşam alanı haline geldi. 

Peki Norveç'te Türklere oturum izni veren bir ada olduğunu biliyor muydunuz? 'ozkenanturizm' isimli içerik üreticisi Svalbard ile ilgili tüm detayları yerinde anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJcGF-eM7GY/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Svalbard'a gitmek istiyorsanız, bu gibi bir soğuğa hazır olmanız gerekiyor elbette.

Svalbard'a gitmek istiyorsanız, bu gibi bir soğuğa hazır olmanız gerekiyor elbette.

Ayrıca 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşanıyor olmasını da kabul etmeniz gerekiyor. Bir de kutup ayısı ile karşılaşma olasılığınız da bir hayli yüksek. Tüm bunları kabul ediyorsanız, hizmet sektörü başta olmak üzere pek çok alanda iş bulabilir, geçiminizi sağlayabileceğinizi kanıtladığınız taktirde yaşamınızı burada sürdürebilirsiniz. 

Peki siz burada yaşayabilir miydiniz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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