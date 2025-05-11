Bir İçerik Üreticisi Türk Vatandaşlarına Oturum ve Çalışma İzni Veren Norveç Adası'nın Detaylarını Paylaştı

Son zamanlarda, huzurlu bir yaşamın sembolü olarak Norveç ön plana çıkıyor. Hatta son dönemde ülkemiz ile ilgili güzel hayalleri paylaştığımızda 'Burası Norveç mi?' sorusu ile karşılaşıyoruz. Bu ülke, barış ve sakinliğin adresi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Kendine özgü yaşam tarzı, doğal güzellikleri ve huzur dolu atmosferi ile Norveç, insanların hayallerini süsleyen bir yaşam alanı haline geldi.

Peki Norveç'te Türklere oturum izni veren bir ada olduğunu biliyor muydunuz? 'ozkenanturizm' isimli içerik üreticisi Svalbard ile ilgili tüm detayları yerinde anlattı.