Bir İçerik Üreticisi Bitmeyen Efsaneyi Denedi: "Yurt Dışında Yaya Geçidine Adım Atınca Arabalar Duruyor mu?"

Uzun yıllardır dillerde dolaşan bir efsane var; 'Avrupa'da, yaya geçidine ayağınızı koyduğunuz anda tüm araçlar durur'. Olması gerekenin yapılıyor olmasının heyecan yaratıyor olmasının garipliği bir yana dursun, bunu deneyimleyenler de gerçekten akılalmaz bir olay yaşamış gibi anlatıyor.
'denizbody' isimli bir içerik üreticisi de Zürih'te bunun gerçek olup olmadığını denediği bir video çekti. Bunu yapmaya zaten alışık olan araçlara, durdukları için teşekkür etti.
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Yaya geçitlerinde durmanın önemi, bir kuraldan ziyade, hayati bir öneme sahip olan bir durumdur.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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