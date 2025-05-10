Bir İçerik Üreticisi Bitmeyen Efsaneyi Denedi: "Yurt Dışında Yaya Geçidine Adım Atınca Arabalar Duruyor mu?"

Uzun yıllardır dillerde dolaşan bir efsane var; 'Avrupa'da, yaya geçidine ayağınızı koyduğunuz anda tüm araçlar durur'. Olması gerekenin yapılıyor olmasının heyecan yaratıyor olmasının garipliği bir yana dursun, bunu deneyimleyenler de gerçekten akılalmaz bir olay yaşamış gibi anlatıyor.

'denizbody' isimli bir içerik üreticisi de Zürih'te bunun gerçek olup olmadığını denediği bir video çekti. Bunu yapmaya zaten alışık olan araçlara, durdukları için teşekkür etti.