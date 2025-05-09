Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü: Her Çeşidini Gördüğümüz 'Baby Shower' Partilerinden Biri de Bir Camide Düzenledi

Baby shower partileri son yıllarda oldukça popüler bildiğiniz üzere. Son dönemde birbirinden farklı konseptlerde baby shower partilerine şahit olduk. Farklı temaları ve yaratıcı fikirleriyle bu partiler, anneler ve bebekler için unutulmaz anılar yaratsa da bazıları ilginçlikleri ile her birimizi şaşkına çevirebiliyor. Kocali'nde gerçekleştirilen bir baby shower ise gündem oldu.
Klasik baby shower partilerinden alışık olduğumuz dekorlar bir camiye taşındı ve etkinlik camide gerçekleştirildi. Müftülük konu ile ilgili açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Etkinliği Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir organizasyon şirketi düzenledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın