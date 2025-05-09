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Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü: Her Çeşidini Gördüğümüz 'Baby Shower' Partilerinden Biri de Bir Camide Düzenledi

Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü: Her Çeşidini Gördüğümüz 'Baby Shower' Partilerinden Biri de Bir Camide Düzenledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.05.2025 - 19:53

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Baby shower partileri son yıllarda oldukça popüler bildiğiniz üzere. Son dönemde birbirinden farklı konseptlerde baby shower partilerine şahit olduk. Farklı temaları ve yaratıcı fikirleriyle bu partiler, anneler ve bebekler için unutulmaz anılar yaratsa da bazıları ilginçlikleri ile her birimizi şaşkına çevirebiliyor. Kocali'nde gerçekleştirilen bir baby shower ise gündem oldu.

Klasik baby shower partilerinden alışık olduğumuz dekorlar bir camiye taşındı ve etkinlik camide gerçekleştirildi. Müftülük konu ile ilgili açıklama yaptı.

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Etkinliği Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir organizasyon şirketi düzenledi.

Etkinliği Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir organizasyon şirketi düzenledi.

Caminin içerisinde süslemeli masa, balonlar ve hediyelerle dolu bu etkinliğin görüntüleri, firmanın sosyal medya hesabında paylaşıldıktan sonra, tepkilerin odağı oldu. Camide ticari bir etkinliğin düzenlenmesi, halktan sert bir tepki alınca fotoğraflar hemen kaldırıldı. Müftülük, bu etkinlik için herhangi bir izin alınmadığını belirtti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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