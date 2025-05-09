Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü: Her Çeşidini Gördüğümüz 'Baby Shower' Partilerinden Biri de Bir Camide Düzenledi

Baby shower partileri son yıllarda oldukça popüler bildiğiniz üzere. Son dönemde birbirinden farklı konseptlerde baby shower partilerine şahit olduk. Farklı temaları ve yaratıcı fikirleriyle bu partiler, anneler ve bebekler için unutulmaz anılar yaratsa da bazıları ilginçlikleri ile her birimizi şaşkına çevirebiliyor. Kocali'nde gerçekleştirilen bir baby shower ise gündem oldu.

Klasik baby shower partilerinden alışık olduğumuz dekorlar bir camiye taşındı ve etkinlik camide gerçekleştirildi. Müftülük konu ile ilgili açıklama yaptı.