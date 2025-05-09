Birçok kuruluş, çalışanlarının konaklama ihtiyaçlarını karşılamak için lojmanlar sunar. Bu lojmanlar, genellikle iş yerine yakın bir konumda bulunur ve çalışanların işe ulaşım süresini ve maliyetini azaltır. Ayrıca, çalışanların sosyal ve yaşamsal ihtiyaçlarına da yanıt verirler. Ülkemizde de pek çok devlet memuruna ve görevlisine lojman verilir.

Bir polis memurunun eşi, taşınacakları lojmanın durumunu paylaştı. Lojmanın geldiği hal ve herhangi bir denetim yapılmamış olması tepki çekti.