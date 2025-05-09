Birçok kuruluş, çalışanlarının konaklama ihtiyaçlarını karşılamak için lojmanlar sunar. Bu lojmanlar, genellikle iş yerine yakın bir konumda bulunur ve çalışanların işe ulaşım süresini ve maliyetini azaltır. Ayrıca, çalışanların sosyal ve yaşamsal ihtiyaçlarına da yanıt verirler. Ülkemizde de pek çok devlet memuruna ve görevlisine lojman verilir.
Bir polis memurunun eşi, taşınacakları lojmanın durumunu paylaştı. Lojmanın geldiği hal ve herhangi bir denetim yapılmamış olması tepki çekti.
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Lojman hizmeti, özellikle büyük şehirlerde yaşam maliyetinin yüksek olduğu durumlarda, çalışanlar için büyük bir avantaj sağlar.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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