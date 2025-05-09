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Çocukken Atatürk'ü Görme Şansı Bulan Amca Anısını Anlatırken O Anları Yeniden Yaşadı

Çocukken Atatürk'ü Görme Şansı Bulan Amca Anısını Anlatırken O Anları Yeniden Yaşadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.05.2025 - 18:02

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, modern Türkiye'nin mimarı Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değer. O, Türkiye'nin geçmişi, bugünü ve geleceği için bir simgedir. Aramızdan ayrılışının üzerinden yıllar geçse de hala fikirleri ve yaptıkları ile birçok noktada yolumuza rehberlik ediyor. 

Çocukluğunda Atatürk'ü görme şansı bulan bir amca, o anısını anlattı. Anlatırken o anları yeniden yaşayan amca izleyenleri duygulandırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJEzdN2N8d-/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Atatürk'ün geldiğini duyunca arkadaşlarıyla sıraya dizildiklerini anlatan amca, Atatürk'le ettikleri kısa sohbeti anlattı.

Atatürk'ün geldiğini duyunca arkadaşlarıyla sıraya dizildiklerini anlatan amca, Atatürk'le ettikleri kısa sohbeti anlattı.

Anmacanın anlattığına göre Atatürk'ün dikkatini çocukların kıyafeti çekmiş ve yaverine çocuklara yeni kıyafet göndermesini emretmiş. Ertesi gün ise her birine bir sürü kıyafet getirilmiş. Amcanın o anları anlatırken yaşadığı heyecan yüzünden okunurken, izleyenlere de o anları yaşattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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