Çocukken Atatürk'ü Görme Şansı Bulan Amca Anısını Anlatırken O Anları Yeniden Yaşadı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, modern Türkiye'nin mimarı Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değer. O, Türkiye'nin geçmişi, bugünü ve geleceği için bir simgedir. Aramızdan ayrılışının üzerinden yıllar geçse de hala fikirleri ve yaptıkları ile birçok noktada yolumuza rehberlik ediyor.

Çocukluğunda Atatürk'ü görme şansı bulan bir amca, o anısını anlattı. Anlatırken o anları yeniden yaşayan amca izleyenleri duygulandırdı.