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Hastanenin Acil Servisinde Çalışan Doktorların Nöbetten Önceki ve Sonraki Görüntüleri Paylaşıldı

Hastanenin Acil Servisinde Çalışan Doktorların Nöbetten Önceki ve Sonraki Görüntüleri Paylaşıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.05.2025 - 16:36 Son Güncelleme: 08.05.2025 - 17:50

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Tıp alanında çalışmak, dünyanın en karmaşık ve zorlu görevlerinden biri olarak kabul edilir. Bu meslek, yüksek düzeyde bilgi birikimi, titizlik, sabır ve insan hayatına duyulan derin saygı gerektirir. Doktor olmak, sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Her gün, doktorlar, insanların hayatlarını kurtarmak ve yaşam kalitelerini artırmak için bilim ve teknolojinin sınırlarını zorlarlar. Ancak, elbette zorlukları oldukça fazla. Doktorlar, sürekli olarak yüksek stres altında çalışır ve genellikle uzun saatler boyunca görevlerine devam etmek zorunda kalırlar.

Acilde nöbet tutan doktorların nöbetten önceki ve sonraki halleri karşılaştırıldı. Uzun saatler çalışan doktorların yorgunlukları yüzlerinden okundu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DJRhaK...
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Acil serviste görev almak, hastanenin en zorlu ve stres dolu görevlerinden biridir.

Acil serviste görev almak, hastanenin en zorlu ve stres dolu görevlerinden biridir.

Bu alanda çalışmak, yoğun bir enerji ve dayanıklılık gerektirir. Çünkü burası, sürekli hareket halinde olan ve acil müdahale gerektiren durumların yaşandığı bir bölgedir. Dolayısıyla, acil serviste görevli olan kişilerin, hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlü olmaları gerekir. Bu zorlu şartlara rağmen, acil servis çalışanları, insan hayatını kurtarmak ve sağlığına kavuşmasını sağlamak için var güçleriyle çalışırlar.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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