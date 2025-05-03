Bir Doktor Yapay Zeka ile Ünlü İsimlerin Estetiklere Başvurmasalardı Nasıl Görüneceklerini Gösterdi

Estetik anlayışı, günümüzde artık bir gereklilik olmanın ötesine geçerek adeta bir moda akımı haline geldi. Artık insanlar sadece beğenmedikleri bölgelerini yaptırmıyor, sadece moda olduğu için çeşitki estetik operasyonları geçiriyor. Elbette bu estetik trendlerin başını çeken bazı ünlü isimler var. Pek çok kişi, beğendiği ünlüye benzemek için bıçak altına yatıyor. Peki bu trendleri yaratan isimler estetik yaptırmasaydı?
Anil Rajani isimli bir doktor, Kim Kardashian, Selena Gomez, Hailey Bieber gibi isimlerin enjeksiyonlara başvurmadan önceki hallerini yapay zeka kullanarak oluşturdu. Ortaya ise düşündüren bir sonuç çıktı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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