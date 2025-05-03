onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Doktor Yapay Zeka ile Ünlü İsimlerin Estetiklere Başvurmasalardı Nasıl Görüneceklerini Gösterdi

Bir Doktor Yapay Zeka ile Ünlü İsimlerin Estetiklere Başvurmasalardı Nasıl Görüneceklerini Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.05.2025 - 19:02

İçerik Devam Ediyor

Estetik anlayışı, günümüzde artık bir gereklilik olmanın ötesine geçerek adeta bir moda akımı haline geldi. Artık insanlar sadece beğenmedikleri bölgelerini yaptırmıyor, sadece moda olduğu için çeşitki estetik operasyonları geçiriyor. Elbette bu estetik trendlerin başını çeken bazı ünlü isimler var. Pek çok kişi, beğendiği ünlüye benzemek için bıçak altına yatıyor. Peki bu trendleri yaratan isimler estetik yaptırmasaydı?

Anil Rajani isimli bir doktor, Kim Kardashian, Selena Gomez, Hailey Bieber gibi isimlerin enjeksiyonlara başvurmadan önceki hallerini yapay zeka kullanarak oluşturdu. Ortaya ise düşündüren bir sonuç çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Sosyal medya platformları, kullanıcıların güzellik anlayışını sürekli olarak değiştiriyor.

Sosyal medya platformları, kullanıcıların güzellik anlayışını sürekli olarak değiştiriyor.

Bu değişim, insanların psikolojik durumlarını olumsuz yönde etkiliyor. Artık birçok birey, estetik operasyonlara ihtiyaç duyduklarını düşünüyor. Oldukça küçük yaşlarda estetik işlemler yapılmaya başlanabiliyor. Sürekli değişen moda ile bu durum geri dönülemez bir döngü haline geliyor. Bu durumun çözümü konusunda ise daha çok bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın