Çin'de Yaşayan Bir Türk Drone ile Sipariş Verilen Sistemin Detaylarını Paylaştı

Teknoloji, çağımızın en büyük lütuflarından biri. Her geçen gün, yaşamımızı daha da kolaylaştıran yeni buluşlarla tanışıyoruz. Ancak, bu teknolojik nimetlerin herkes tarafından eşit bir şekilde erişilebilir ya da kullanılabilir olmadığı bir gerçek. Bazı ülkeler, teknolojiyi günlük yaşamlarına doğrudan adapte ederek her birimizi hayran bırakan adımlar atabiliyor.

Çin'de drone ile yemek siparişi dönemi başladı. 'egemenozhan' isimli içerik üreticisi, oldukça basit bir şekilde kullanılabilen sistemin detaylarını paylaştı.