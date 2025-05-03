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Çin'de Yaşayan Bir Türk Drone ile Sipariş Verilen Sistemin Detaylarını Paylaştı

Çin'de Yaşayan Bir Türk Drone ile Sipariş Verilen Sistemin Detaylarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.05.2025 - 17:54

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Teknoloji, çağımızın en büyük lütuflarından biri. Her geçen gün, yaşamımızı daha da kolaylaştıran yeni buluşlarla tanışıyoruz. Ancak, bu teknolojik nimetlerin herkes tarafından eşit bir şekilde erişilebilir ya da kullanılabilir olmadığı bir gerçek. Bazı ülkeler, teknolojiyi günlük yaşamlarına doğrudan adapte ederek her birimizi hayran bırakan adımlar atabiliyor. 

Çin'de drone ile yemek siparişi dönemi başladı. 'egemenozhan' isimli içerik üreticisi, oldukça basit bir şekilde kullanılabilen sistemin detaylarını paylaştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Bu sistemle istediğiniz restoranı seçip istediğiniz yemeği seçiyorsunuz.

Bu sistemle istediğiniz restoranı seçip istediğiniz yemeği seçiyorsunuz.

Ardından siparişiniz drone ile makinenin üzerine bırakılıyor ve siz de siparişinizi teslim alıyorsunuz. Peki siz bu sistemi beğendiniz mi? Ülkemize gelmesini ister miydiniz?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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