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Hindistan'da Bir Pastacıda Çekilmiş Görüntüleri İzleyince Bir Daha Doğum Günü Kutlamak İstemeyeceksiniz

Hindistan'da Bir Pastacıda Çekilmiş Görüntüleri İzleyince Bir Daha Doğum Günü Kutlamak İstemeyeceksiniz

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.05.2025 - 22:27

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Hindistan, çeşitli ve benzersiz özellikleriyle öne çıkan bir ülke. Bu özellikler, Hindistan'ın günlük yaşamından yemek kültürüne, kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Fakat bildiğiniz üzere en çok da sokak lezzetleri ile öne çıkıyor. Hindistan'a giden turistlerin paylaştığı sokak lezzetleri videoları hijyenden uzak görüntüleri ile her birimizi şaşkına çeviriyor. 

Şimdi de Hindistan'da bir pasta atölyesinde çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Video mideleri altüst ederken o görüntülere 'Bir daha doğum günü kutlamayacağım' yorumları yapıldı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Yemek konusu gündeme geldiğinde, ilk düşünmemiz gereken faktörün hijyen olduğunu hepimiz biliyoruz.

Yemek konusu gündeme geldiğinde, ilk düşünmemiz gereken faktörün hijyen olduğunu hepimiz biliyoruz.

Fakat Hindistan için bu konu pek de önemli bir mesele değil. Hindistan sosyal medyada her ne kadar garip görünse de hala en çok turist çeken ülkelerin başında geliyor. Renkli yapısı, farklı kültürü ile hala dünyanın önde gelen cazibe merkezlerinden biri.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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