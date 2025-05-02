Hindistan'da Bir Pastacıda Çekilmiş Görüntüleri İzleyince Bir Daha Doğum Günü Kutlamak İstemeyeceksiniz

Hindistan, çeşitli ve benzersiz özellikleriyle öne çıkan bir ülke. Bu özellikler, Hindistan'ın günlük yaşamından yemek kültürüne, kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Fakat bildiğiniz üzere en çok da sokak lezzetleri ile öne çıkıyor. Hindistan'a giden turistlerin paylaştığı sokak lezzetleri videoları hijyenden uzak görüntüleri ile her birimizi şaşkına çeviriyor.

Şimdi de Hindistan'da bir pasta atölyesinde çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Video mideleri altüst ederken o görüntülere 'Bir daha doğum günü kutlamayacağım' yorumları yapıldı.