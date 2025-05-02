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Japonya'da Yaşayan Bir Türk Kendilerine Deprem İçin Yaptırılan Hazırlığı Paylaştı

Japonya'da Yaşayan Bir Türk Kendilerine Deprem İçin Yaptırılan Hazırlığı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.05.2025 - 18:19 Son Güncelleme: 02.05.2025 - 19:12

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Japonya, tıpkı bizim ülkemiz gibi, depremlerin sıkça yaşandığı bir bölgede yer alıyor. Ancak, en şiddetli depremler bile Japonya'nın altyapısını sarsmıyor, ülke bu doğal afetlerden neredeyse hiçbir zarar görmeden kurtuluyor. Bu durum, Japonya'nın depreme dayanıklı yapılar konusundaki üstün teknolojisini ve bilincini ortaya koyuyor. 

Japonya'da yaşayan 'denizinjapan' isimli sosyal medya kullanıcısı, ülkeye taşınır taşınmaz kendilerinden istenen 'deprem hazırlık' ürünlerini gösterdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DI1PallBomi/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Japonya'nın, depremler karşısında gösterdiği bu direnç, dünya genelinde birçok ülkenin dikkatini çekiyor ve örnek alınıyor.

Japonya'nın, depremler karşısında gösterdiği bu direnç, dünya genelinde birçok ülkenin dikkatini çekiyor ve örnek alınıyor.

Japonya'nın bu başarısı, deprem bilincinin ve dayanıklı yapıların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yaptırılan bu deprem hazırlığı ve aldırılan eşyalar bile depremde uzun süre evde kalmanızı gerektirecek durumlar için düşünülmüş. Bu da Japonya'nın yaptıkları binalara ve yapılara ne kadar güvendiğini bir kere daha ortaya koyuyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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