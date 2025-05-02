Japonya'da Yaşayan Bir Türk Kendilerine Deprem İçin Yaptırılan Hazırlığı Paylaştı

Japonya'nın bu başarısı, deprem bilincinin ve dayanıklı yapıların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yaptırılan bu deprem hazırlığı ve aldırılan eşyalar bile depremde uzun süre evde kalmanızı gerektirecek durumlar için düşünülmüş. Bu da Japonya'nın yaptıkları binalara ve yapılara ne kadar güvendiğini bir kere daha ortaya koyuyor.