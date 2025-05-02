Japonya'da Yaşayan Bir Türk Kendilerine Deprem İçin Yaptırılan Hazırlığı Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DI1PallBomi/
Japonya, tıpkı bizim ülkemiz gibi, depremlerin sıkça yaşandığı bir bölgede yer alıyor. Ancak, en şiddetli depremler bile Japonya'nın altyapısını sarsmıyor, ülke bu doğal afetlerden neredeyse hiçbir zarar görmeden kurtuluyor. Bu durum, Japonya'nın depreme dayanıklı yapılar konusundaki üstün teknolojisini ve bilincini ortaya koyuyor.
Japonya'da yaşayan 'denizinjapan' isimli sosyal medya kullanıcısı, ülkeye taşınır taşınmaz kendilerinden istenen 'deprem hazırlık' ürünlerini gösterdi.
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Japonya'nın, depremler karşısında gösterdiği bu direnç, dünya genelinde birçok ülkenin dikkatini çekiyor ve örnek alınıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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