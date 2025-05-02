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Kadın Antrenörle Çalışan Minik Futbolcu Adayından "Kadından Futbol Öğrenilmez" Diyenlere Tokat Gibi Cevap

Kadın Antrenörle Çalışan Minik Futbolcu Adayından "Kadından Futbol Öğrenilmez" Diyenlere Tokat Gibi Cevap

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.05.2025 - 17:53 Son Güncelleme: 02.05.2025 - 19:29

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Futbolcu olmak pek çok çocuğun ilk hayallerinden biri. 12 yaşındaki Emre de bu serüvene bir antrenörle çalışarak başladı ve süreci sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı. Kadın bir antrenörle çalışan minik futbolcu adayı beklenmedik yorumlarla karşılaştı. “Kadın hoca ile futbolcu olunmaz, boşuna uğraşma” yorumlarına, çektiği bir video ile yanıt veren futbolcu adayının cevabı beğeni topladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Cinsiyet ayrımcılığı, modern toplumumuzun hala karşı karşıya olduğu bir sorun.

Cinsiyet ayrımcılığı, modern toplumumuzun hala karşı karşıya olduğu bir sorun.

Bu, spor sektöründe de belirgin bir şekilde hissediliyor. Spor dalları kadın sporu ve erkek sporu olarak ayrılıyor. Bu sebeple pek çok kişi yeteneklerini keşfedemiyor ya da yeteneklerini değerlendiremiyor. Bu durumu aşmayı başaranlar ise pek çok önyargı ile başetmek zorunda kalıyor. Bu hem erkekler hem kadınlar için sınırlayıcı oluyor. Bu durum, toplumumuzun hala bu konuda ne kadar ilerleme kaydettiğini sorgulamamıza neden oluyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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