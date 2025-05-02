Kadın Antrenörle Çalışan Minik Futbolcu Adayından "Kadından Futbol Öğrenilmez" Diyenlere Tokat Gibi Cevap

Futbolcu olmak pek çok çocuğun ilk hayallerinden biri. 12 yaşındaki Emre de bu serüvene bir antrenörle çalışarak başladı ve süreci sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı. Kadın bir antrenörle çalışan minik futbolcu adayı beklenmedik yorumlarla karşılaştı. “Kadın hoca ile futbolcu olunmaz, boşuna uğraşma” yorumlarına, çektiği bir video ile yanıt veren futbolcu adayının cevabı beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cinsiyet ayrımcılığı, modern toplumumuzun hala karşı karşıya olduğu bir sorun.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın