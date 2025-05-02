Kadın Antrenörle Çalışan Minik Futbolcu Adayından "Kadından Futbol Öğrenilmez" Diyenlere Tokat Gibi Cevap

Bu, spor sektöründe de belirgin bir şekilde hissediliyor. Spor dalları kadın sporu ve erkek sporu olarak ayrılıyor. Bu sebeple pek çok kişi yeteneklerini keşfedemiyor ya da yeteneklerini değerlendiremiyor. Bu durumu aşmayı başaranlar ise pek çok önyargı ile başetmek zorunda kalıyor. Bu hem erkekler hem kadınlar için sınırlayıcı oluyor. Bu durum, toplumumuzun hala bu konuda ne kadar ilerleme kaydettiğini sorgulamamıza neden oluyor.