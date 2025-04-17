Esra Erol'un Programına Konuk Olan Bir Genç Programdan Tanıştığı Teyzelerle Teknede Gün Etkinliğine Gitti

Gündüz kuşağının en sevilen isimlerinden biri Esra Erol. Programında her gün birbirinden ilginç olaylara rastlıyoruz. Programın büyük bir izleyici kitlesi var bildiğiniz üzere. Aynı zamanda stüdyoda da pek çok izleyicisi hemen hemen her programda yer alıyor.

Programa konuk olan bir genç, Esra Erol'un müdavimi olan teyzelerle tanıştı. Onlarla birlikte güne katılan genç eğlenceli bir gün geçirdi.