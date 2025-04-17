Esra Erol'un Programına Konuk Olan Bir Genç Programdan Tanıştığı Teyzelerle Teknede Gün Etkinliğine Gitti

Kaynak: https://www.tiktok.com/@kekec.5/video...
Gündüz kuşağının en sevilen isimlerinden biri Esra Erol. Programında her gün birbirinden ilginç olaylara rastlıyoruz. Programın büyük bir izleyici kitlesi var bildiğiniz üzere. Aynı zamanda stüdyoda da pek çok izleyicisi hemen hemen her programda yer alıyor.
Programa konuk olan bir genç, Esra Erol'un müdavimi olan teyzelerle tanıştı. Onlarla birlikte güne katılan genç eğlenceli bir gün geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teknede düzenlenen güne katılan genci, elleriyle beslediler.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın