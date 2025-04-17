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Esra Erol'un Programına Konuk Olan Bir Genç Programdan Tanıştığı Teyzelerle Teknede Gün Etkinliğine Gitti

Esra Erol'un Programına Konuk Olan Bir Genç Programdan Tanıştığı Teyzelerle Teknede Gün Etkinliğine Gitti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.04.2025 - 21:56

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Gündüz kuşağının en sevilen isimlerinden biri Esra Erol. Programında her gün birbirinden ilginç olaylara rastlıyoruz. Programın büyük bir izleyici kitlesi var bildiğiniz üzere. Aynı zamanda stüdyoda da pek çok izleyicisi hemen hemen her programda yer alıyor. 

Programa konuk olan bir genç, Esra Erol'un müdavimi olan teyzelerle tanıştı. Onlarla birlikte güne katılan genç eğlenceli bir gün geçirdi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@kekec.5/video...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Teknede düzenlenen güne katılan genci, elleriyle beslediler.

Teknede düzenlenen güne katılan genci, elleriyle beslediler.

'Dedikodunun bile kalitelisi varmış, burada öğrendim' diyen gencin eğlendiği anlara pek çok kişi 'İhtiyacım olan ortam' yorumları yaptı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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