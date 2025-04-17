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Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara: Halı Sahada Kadın Seyirci Erkeklerin Performansını Etkiliyor mu?

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara: Halı Sahada Kadın Seyirci Erkeklerin Performansını Etkiliyor mu?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.04.2025 - 19:14

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Halı saha, erkekler arasında en popüler hobi olarak kabul edilir. Bu, onların sosyal yaşamlarının önemli bir parçasıdır ve genellikle hafta sonları veya işten sonra vakit geçirmek için tercih edilen bir aktivitedir. Futbol, takım ruhunu geliştirmenin ve fiziksel kondisyonu artırmanın yanı sıra, stresi azaltma ve eğlenceli zaman geçirme yolu olarak da görülür. 

Peki kadın izleyicinin varlığı halı saha performansını nasıl etkiler? Sosyal medya ilgi çekici deneyler yapan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara bununla ilgili bir deneme yaptı ve ortaya ilgil çekici sonuçlar çıktı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Kadın izleyici maçın tüm skorları ve istatistikleri üzerinde neredeyse 3 kat farka sebep oldu.

Kadın izleyici maçın tüm skorları ve istatistikleri üzerinde neredeyse 3 kat farka sebep oldu.

Bunun sebebinin ise kadının olduğu ortamda erkeğin testosteronunu artırdığını, bunun da doğrudan rekabetçiliğini arttığı olduğunu açıkladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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