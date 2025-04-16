Bir Genetik Mühendisi Yaptığı Deney ile Tartışmaya Noktayı Koydu: Tavuk Neden Yıkanmaz?

Tavukların yıkanıp yıkanmaması konusundaki tartışmalar, hepimizin aşina olduğu bir konu. Bu, ev hanımlarının, aşçıların ve hatta gurme şeflerin bile sürekli üzerinde durduğu, farklı görüşlerin çarpıştığı bir mesele. Kimi zaman sağlıkla ilgili endişeler, kimi zaman ise lezzet konusundaki hassasiyetler bu tartışmayı alevlendiriyor.
Genetik mühendisi Dilara Sarı, son dönemde tavuk dönerden zehirlenme olaylarının ardından bu konuya bir deney yaparak açıklık getirdi. Mutfak tezgahından tavuğu yıkamadan önce ve sonra örnekler alarak çıkan sonucu kaşılaştırdı. Ortaya çıkan fark, sorunun cevabını ortaya koydu.
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Çiğ tavuğun içerisinde barındırdığı bakteriler, sağlığımızı ciddi anlamda tehdit edebilecek potansiyele sahiptir.
Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nde yüzlerce vatandaş tavuk döner sebebi ile zehirlenmişti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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