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Bir Genetik Mühendisi Yaptığı Deney ile Tartışmaya Noktayı Koydu: Tavuk Neden Yıkanmaz?

Bir Genetik Mühendisi Yaptığı Deney ile Tartışmaya Noktayı Koydu: Tavuk Neden Yıkanmaz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.04.2025 - 20:10

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Tavukların yıkanıp yıkanmaması konusundaki tartışmalar, hepimizin aşina olduğu bir konu. Bu, ev hanımlarının, aşçıların ve hatta gurme şeflerin bile sürekli üzerinde durduğu, farklı görüşlerin çarpıştığı bir mesele. Kimi zaman sağlıkla ilgili endişeler, kimi zaman ise lezzet konusundaki hassasiyetler bu tartışmayı alevlendiriyor.

Genetik mühendisi Dilara Sarı, son dönemde tavuk dönerden zehirlenme olaylarının ardından bu konuya bir deney yaparak açıklık getirdi. Mutfak tezgahından tavuğu yıkamadan önce ve sonra örnekler alarak çıkan sonucu kaşılaştırdı. Ortaya çıkan fark, sorunun cevabını ortaya koydu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Çiğ tavuğun içerisinde barındırdığı bakteriler, sağlığımızı ciddi anlamda tehdit edebilecek potansiyele sahiptir.

Çiğ tavuğun içerisinde barındırdığı bakteriler, sağlığımızı ciddi anlamda tehdit edebilecek potansiyele sahiptir.

Bu bakteriler, özellikle mutfakta hijyen kurallarına dikkat edilmediği zaman, hızla çoğalabilir ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, tavukları tüketirken dikkatli olmalı ve her zaman tamamen pişmiş olmalarını sağlamalıyız. Ayrıca, çiğ tavukla temas ettikten sonra ellerimizi ve kullanılan mutfak eşyalarını iyice yıkamalıyız.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nde yüzlerce vatandaş tavuk döner sebebi ile zehirlenmişti.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nde yüzlerce vatandaş tavuk döner sebebi ile zehirlenmişti.

İşletmelerin pişmiş dönerler üzerine çiğ olanları eklediği, çiğ olanlardan akan suların ise bu zehirlenme vakalarına hatta ölüme sebebiyet verebileceği açıklanmıştı. Ardından ise konu ile ilgili denetimler başladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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