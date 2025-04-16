Bir Genetik Mühendisi Yaptığı Deney ile Tartışmaya Noktayı Koydu: Tavuk Neden Yıkanmaz?

Tavukların yıkanıp yıkanmaması konusundaki tartışmalar, hepimizin aşina olduğu bir konu. Bu, ev hanımlarının, aşçıların ve hatta gurme şeflerin bile sürekli üzerinde durduğu, farklı görüşlerin çarpıştığı bir mesele. Kimi zaman sağlıkla ilgili endişeler, kimi zaman ise lezzet konusundaki hassasiyetler bu tartışmayı alevlendiriyor.

Genetik mühendisi Dilara Sarı, son dönemde tavuk dönerden zehirlenme olaylarının ardından bu konuya bir deney yaparak açıklık getirdi. Mutfak tezgahından tavuğu yıkamadan önce ve sonra örnekler alarak çıkan sonucu kaşılaştırdı. Ortaya çıkan fark, sorunun cevabını ortaya koydu.