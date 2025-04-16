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Kendi Tohum Bankasından Ata Tohumlarını Filizlendiren Genç "Helal Olsun" Dedirtti

Kendi Tohum Bankasından Ata Tohumlarını Filizlendiren Genç "Helal Olsun" Dedirtti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.04.2025 - 18:13

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde, sürdürülebilirliğin önemi konusunda hepimiz hemfikiriz. Sürdürülebilir bir gelecek için atılan her adım, hem bizler için hem de sonraki nesiller için büyük bir önem taşıyor. Bu bilinçle hareket etmek ve sürdürülebilirliği hayatımızın merkezine koymak, geleceğin daha yaşanabilir, daha yeşil ve daha sağlıklı olmasını sağlayacak. Bu nedenle, sürdürülebilirlik konusunda farkındalığımızı artırmak ve bu yönde adımlar atmak, hepimizin üzerine düşen bir görev. 

'mertdatbenik' isimli bir içerik üreticisi, kendi biriktirdiği ata tohumlarını ekme ve yetiştirme sürecini paylaştı. Genç yaşında ata tohumunun önemini kavraması ve bu konuda adım atması pek çok kişi tarafından takdir edildi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIW8cf...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Genci pek çok kişi takdir etti;

Genci pek çok kişi takdir etti;
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Son dönemde hem dünyanın hem ülkemizin gündeminde iklim yasası var bildiğiniz üzere.

Son dönemde hem dünyanın hem ülkemizin gündeminde iklim yasası var bildiğiniz üzere.

İklim Kanunu tasarısı TBMM Genel Kurulu’na da gelmiş, ilk dört maddesi kabul edilmişti. Fakat hemen ardından çevre ve tarım örgütlerinden gelen yoğun tepkiler üzerine  İklim Kanunu teklifi neden geri çekildi.

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Detayları sizinle burada paylaşmıştık;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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