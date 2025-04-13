Bir İçerik Üreticisi Yapay Zeka ile Arkadaşına " Trafik Kazası" Şakası Yaptı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIYrAZ...
Günümüzün teknolojik evreninde, yapay zeka birçok farklı sektörde kendine yer buldu. Hayatımızı kolaylaştıran alanların yanısıra sosyal medya içerik üreticileri, bu teknolojiyi kullanarak takipçilerine eğlence dolu içerikler sunabiliyor.
'seckinayazlar' isimli içerik üreticisi yapay zeka ile arabasına 'ağır hasarlı' görünümü verdi ve fotoğrafı arkadaşına atarak tepkisini kaydetti. Ortaya çıkan görüntü yapay zekanın geldiği nokta üzerine bir kere daha düşündürdü.
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Günümüzde, yapay zeka teknolojisi yaşamımızın hemen hemen her noktasına nüfuz etmiş durumda.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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