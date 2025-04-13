Bir İçerik Üreticisi Yapay Zeka ile Arkadaşına " Trafik Kazası" Şakası Yaptı

İster iş dünyasında, ister günlük yaşamın basit yönlerinde olsun, bu ileri teknoloji artık kaçınılmaz bir gerçeklik haline geldi. Bilgisayar programlarından cep telefonlarına, otomobillerden ev aletlerine kadar birçok alanda yapay zeka kullanılıyor. Bu, hayatımızı daha kolay, daha verimli ve daha rahat hale getiriyor. Fakat tüm bunların yanında yapay zekayı tehlikeli bulanlar da var. Pek çok kişi bu teknolojinin gelebileceği nokta konusunda endişeli. Bunun sonucunu ise zaman gösterecek.