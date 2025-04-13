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Bir İçerik Üreticisi Yapay Zeka ile Arkadaşına " Trafik Kazası" Şakası Yaptı

Bir İçerik Üreticisi Yapay Zeka ile Arkadaşına " Trafik Kazası" Şakası Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.04.2025 - 16:56

İçerik Devam Ediyor

Günümüzün teknolojik evreninde, yapay zeka birçok farklı sektörde kendine yer buldu. Hayatımızı kolaylaştıran alanların yanısıra sosyal medya içerik üreticileri, bu teknolojiyi kullanarak takipçilerine eğlence dolu içerikler sunabiliyor. 

'seckinayazlar' isimli içerik üreticisi yapay zeka ile arabasına 'ağır hasarlı' görünümü verdi ve fotoğrafı arkadaşına atarak tepkisini kaydetti. Ortaya çıkan görüntü yapay zekanın geldiği nokta üzerine bir kere daha düşündürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIYrAZ...
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Günümüzde, yapay zeka teknolojisi yaşamımızın hemen hemen her noktasına nüfuz etmiş durumda.

Günümüzde, yapay zeka teknolojisi yaşamımızın hemen hemen her noktasına nüfuz etmiş durumda.

İster iş dünyasında, ister günlük yaşamın basit yönlerinde olsun, bu ileri teknoloji artık kaçınılmaz bir gerçeklik haline geldi. Bilgisayar programlarından cep telefonlarına, otomobillerden ev aletlerine kadar birçok alanda yapay zeka kullanılıyor. Bu, hayatımızı daha kolay, daha verimli ve daha rahat hale getiriyor. Fakat tüm bunların yanında yapay zekayı tehlikeli bulanlar da var. Pek çok kişi bu teknolojinin gelebileceği nokta konusunda endişeli. Bunun sonucunu ise zaman gösterecek.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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