Trafik Kazası Geçiren İki Genç Yan Dönen Arabada Video Çekmeye Çalıştı

Son dönemde trafik kazaları oldukça arttı. Özellikle gençler, araç sürerken video çekmek için pek çok tehlikeyi göze alabiliyor. İki genç videoyu araç sürerken değil kazadan sonra çek. Bir trafik kazası yaşayan gençler, araçları yan yatmış olmasına rağmen sanki hiçbir şey olmamış gibi anı videosu çekti. Bir yandan yaşadıkları duruma çözüm aramaya çalışan gençlerin bir yandan da yaşadıkları durumla dalga geçtiği anlar sosyal medyada viral oldu.