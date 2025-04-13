Trafik Kazası Geçiren İki Genç Yan Dönen Arabada Video Çekmeye Çalıştı

Son dönemde trafik kazaları oldukça arttı. Özellikle gençler, araç sürerken video çekmek için pek çok tehlikeyi göze alabiliyor. İki genç videoyu araç sürerken değil kazadan sonra çek. Bir trafik kazası yaşayan gençler, araçları yan yatmış olmasına rağmen sanki hiçbir şey olmamış gibi anı videosu çekti. Bir yandan yaşadıkları duruma çözüm aramaya çalışan gençlerin bir yandan da yaşadıkları durumla dalga geçtiği anlar sosyal medyada viral oldu.
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Trafik kazaları, özellikle genç nüfus üzerinde yıkıcı etkiler yaratabiliyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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