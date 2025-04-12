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Diyarbakır'da Sürücünün Hayatını Kaybettiği Kazanın Ardından Çevredekiler Tırdan Dökülenleri Topladı

Diyarbakır'da Sürücünün Hayatını Kaybettiği Kazanın Ardından Çevredekiler Tırdan Dökülenleri Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.04.2025 - 16:35

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Diyarbakır'da insanlığımızı sorgulatacak bir olay yaşandı. Elma yüklü bir tır kaza yaptı. Kazada tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Çevredekilerin ise o anlarda, tırdan dökülen elmaları toplayarak araçlarına yüklediği görüldü.

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Hayatını kaybeden sürücünün 45 yaşındaki Mustafa Irmak olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden sürücünün 45 yaşındaki Mustafa Irmak olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Alanya'da da benzer bir olay meydana gelmişti. Antalya'dan Mersin'e giden domates yüklü tır devrilmiş, çevredekiler etrafa saçılan domateslerin peşine düşmüştü. Hatta bir vatandaş elinde domatesle o anları kaydetmişti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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