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Esenyurt'ta 2 Polis Bir Kuryenin Önünü Keserek Tehdit Etti: "Kafam Bozuk Kafana Sıkarım"

Esenyurt'ta 2 Polis Bir Kuryenin Önünü Keserek Tehdit Etti: "Kafam Bozuk Kafana Sıkarım"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.04.2025 - 17:35

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Esenyurt'ta iki polis memuru, bir kuryenin önünü kesti. Kendilerine 'el, kol' yaptığını söyleyerek gence hakaret etti. Polislerden biri 'Zaten kafam bozuk, kafana sıkarım' diyerek tehdit etti. O anlar kuryenin kamerasına anbean yansıdı.

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Geçtiğimiz günlerde Çorlu'da da benzer bir olay yaşanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Çorlu'da da benzer bir olay yaşanmıştı.

İki polis, bir sokakta durdurdukları bir genci sokak ortasında dövmüştü. Bir vatandaşın kaydettiği o anların ardından iki polis hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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