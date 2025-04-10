Esenyurt'ta 2 Polis Bir Kuryenin Önünü Keserek Tehdit Etti: "Kafam Bozuk Kafana Sıkarım"

Esenyurt'ta iki polis memuru, bir kuryenin önünü kesti. Kendilerine 'el, kol' yaptığını söyleyerek gence hakaret etti. Polislerden biri 'Zaten kafam bozuk, kafana sıkarım' diyerek tehdit etti. O anlar kuryenin kamerasına anbean yansıdı.