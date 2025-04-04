Şiddet Gördüğü Eşinden Boşandığı İçin Tehdit Alan Kadın Sosyal Medyadan Yardım İstedi

Kadına yönelik şiddet olaylarında birçok kadın, karşı karşıya kaldıkları bu durum karşısında etkili bir çözüm yolu bulmakta zorlanıyor. Bu durum, toplumumuzun en acı veren ve çözüm bekleyen sorunlarından biri haline geldi. Özellikle ülkemizde pek çok konuda çözüm, sosyal medyada başlayan ayaklanma sayesinde çözüme kavuşuyor.

Şiddet gördüğü eşinden boşanan bir kadın, eski eşinden gelen tehditlerden kurtulamayınca sosyal medyadan yardım istedi. Tanımadığı numaralardan arayarak tehditlerine devam ettiğini söyleyen kadın 'Nefes almak istiyorum' diyerek hem kendisi hem de çocukları için yardım istedi.