Davide Martello, dünyanın pek çok ülkesinde, çeşitli meydanlarda ve tarihi mekanların önünde piyano çalmasıyla tanınan bir isim. Türkiye'de ise Gezi Parkı protestolarında tanınmıştı. Taksim Meydanı'nda 'Çav Bella' ve 'Yiğidim Aslanım' parçalarını çalmış, ardından polis müdahalesi ile karşılaşmıştı. O gün de piyanosuna el konan sanatçının piyanosu Kasımpaşa'daki bir otoparka taşındı.

Kendisi geçtiğimiz saatlerde Kadıköy’deki Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda konser vermeye hazırlanıyordu. Fakat polis yine piyanosuna el koydu. Kendisi haberi sosyal medya hesabından paylaştı.