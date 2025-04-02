Davide Martello, dünyanın pek çok ülkesinde, çeşitli meydanlarda ve tarihi mekanların önünde piyano çalmasıyla tanınan bir isim. Türkiye'de ise Gezi Parkı protestolarında tanınmıştı. Taksim Meydanı'nda 'Çav Bella' ve 'Yiğidim Aslanım' parçalarını çalmış, ardından polis müdahalesi ile karşılaşmıştı. O gün de piyanosuna el konan sanatçının piyanosu Kasımpaşa'daki bir otoparka taşındı.
Kendisi geçtiğimiz saatlerde Kadıköy’deki Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda konser vermeye hazırlanıyordu. Fakat polis yine piyanosuna el koydu. Kendisi haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
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Sanatçının piyanosuna el konulmasının ardından, meydanda toplanan halk “Karlı Kayın Ormanı” şarkısını söyledi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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