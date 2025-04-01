Yaşananlara Sessiz Kaldığı İçin Tepki Gören Influencer Aslı Güler Korkmasının Sebebini Açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile birlikte tüm Türkiye'de hem sokaklarda hem de sosyal medyada hareketli bir dönem başladı. Pek çok ünlü isim ve influencer yaşananlara sessiz kaldığı için tepki gördü. Birçok alanda dev bir boykot hareketi başladı.
Yaşananlara sessiz kaldığı için tepki gören Aslı Güner, sessizliğinin sebebini çektiği bir video ile açıkladı. Subay olan babasının uğradığı haksızlık sebebiyle yıllarca yargılandığını anlatan Güler, bir de küçük bir bebeği olduğunu, bu sebeple korktuğunu anlattı.
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Bu süreçte pek çok ünlü isim boykottan nasibini aldı. İnsanlar birçok ünlü ismi ve influencer'ı ya takipten çıktı ya da engelledi.
Aslı Güler'in açıklaması bazılarına haklı gelse de bazıları 'bahane' olarak tanımladı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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