onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yaşananlara Sessiz Kaldığı İçin Tepki Gören Influencer Aslı Güler Korkmasının Sebebini Açıkladı

Yaşananlara Sessiz Kaldığı İçin Tepki Gören Influencer Aslı Güler Korkmasının Sebebini Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.04.2025 - 20:53

İçerik Devam Ediyor

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile birlikte tüm Türkiye'de hem sokaklarda hem de sosyal medyada hareketli bir dönem başladı. Pek çok ünlü isim ve influencer yaşananlara sessiz kaldığı için tepki gördü. Birçok alanda dev bir boykot hareketi başladı.

Yaşananlara sessiz kaldığı için tepki gören Aslı Güner, sessizliğinin sebebini çektiği bir video ile açıkladı. Subay olan babasının uğradığı haksızlık sebebiyle yıllarca yargılandığını anlatan Güler, bir de küçük bir bebeği olduğunu, bu sebeple korktuğunu anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Bu süreçte pek çok ünlü isim boykottan nasibini aldı. İnsanlar birçok ünlü ismi ve influencer'ı ya takipten çıktı ya da engelledi.

Bu süreçte pek çok ünlü isim boykottan nasibini aldı. İnsanlar birçok ünlü ismi ve influencer'ı ya takipten çıktı ya da engelledi.

Bazıları duruma bi açıklama getirmeye çalışsa da sessizliğini koruyanlar da oldu.

Aslı Güler'in açıklaması bazılarına haklı gelse de bazıları 'bahane' olarak tanımladı.

Aslı Güler'in açıklaması bazılarına haklı gelse de bazıları 'bahane' olarak tanımladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın