Yaşananlara Sessiz Kaldığı İçin Tepki Gören Influencer Aslı Güler Korkmasının Sebebini Açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile birlikte tüm Türkiye'de hem sokaklarda hem de sosyal medyada hareketli bir dönem başladı. Pek çok ünlü isim ve influencer yaşananlara sessiz kaldığı için tepki gördü. Birçok alanda dev bir boykot hareketi başladı.

Yaşananlara sessiz kaldığı için tepki gören Aslı Güner, sessizliğinin sebebini çektiği bir video ile açıkladı. Subay olan babasının uğradığı haksızlık sebebiyle yıllarca yargılandığını anlatan Güler, bir de küçük bir bebeği olduğunu, bu sebeple korktuğunu anlattı.