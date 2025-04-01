Antalya'da Bir Grup Genç Boykot Listesinde Olan Kahve Zincirinin Önünde "HalkLab" İsmiyle Kahve Dağıttılar

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının ardından ülkede sular durulmadı. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ile başlayan süreç, önce gözaltına alınması ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmesi ile sonuçlandı. Bu süreçte CHP bazı markalar için boykot çağrısında bulundu.

Antalya Konyaaltı’nda bir grup genç, CHP'nin boykot listesinde bulunan ve çok konuşulan kahve zincirinin karşısına “HalkLab” ismiyle stant kurdu. Ücretsiz kahve dağıtan gençlerin bu eylemi oldukça ilgi çekti.