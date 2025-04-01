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Antalya'da Bir Grup Genç Boykot Listesinde Olan Kahve Zincirinin Önünde "HalkLab" İsmiyle Kahve Dağıttılar

Antalya'da Bir Grup Genç Boykot Listesinde Olan Kahve Zincirinin Önünde "HalkLab" İsmiyle Kahve Dağıttılar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.04.2025 - 18:17 Son Güncelleme: 01.04.2025 - 18:20

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Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının ardından ülkede sular durulmadı. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ile başlayan süreç, önce gözaltına alınması ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmesi ile sonuçlandı. Bu süreçte CHP bazı markalar için boykot çağrısında bulundu. 

Antalya Konyaaltı’nda bir grup genç, CHP'nin boykot listesinde bulunan ve çok konuşulan kahve zincirinin karşısına “HalkLab” ismiyle stant kurdu. Ücretsiz kahve dağıtan gençlerin bu eylemi oldukça ilgi çekti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DH6AbEvo2Cz/
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Buradan izleyebilirsiniz;

Özgür Özel'in çağrısı ile başlayan boykot süreci giderek büyüdü.

Özgür Özel'in çağrısı ile başlayan boykot süreci giderek büyüdü.

Hatta yarın 2 Mart günü tüm ülkede alışveriş eylemlerinin durdurulması kararlaştırıldı. Pek çok kişi boykot listesine göre hareket etmeye, alternatif markalar aramaya başladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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