Antalya'da Bir Grup Genç Boykot Listesinde Olan Kahve Zincirinin Önünde "HalkLab" İsmiyle Kahve Dağıttılar

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DH6AbEvo2Cz/
Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamasının ardından ülkede sular durulmadı. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ile başlayan süreç, önce gözaltına alınması ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmesi ile sonuçlandı. Bu süreçte CHP bazı markalar için boykot çağrısında bulundu.
Antalya Konyaaltı’nda bir grup genç, CHP'nin boykot listesinde bulunan ve çok konuşulan kahve zincirinin karşısına “HalkLab” ismiyle stant kurdu. Ücretsiz kahve dağıtan gençlerin bu eylemi oldukça ilgi çekti.
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Özgür Özel'in çağrısı ile başlayan boykot süreci giderek büyüdü.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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