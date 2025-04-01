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Erman Yaşar ve Hasan Arda Kaşıkçı Gündeme "Atatürk" Fotoğrafı ile Tepki Gösterenleri Eleştirdi

Erman Yaşar ve Hasan Arda Kaşıkçı Gündeme "Atatürk" Fotoğrafı ile Tepki Gösterenleri Eleştirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.04.2025 - 17:55

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18 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ile başlayan süreç, ertesi sabah gözaltına alınması ile devam etti. 4 gün süren gözaltı sürecinin ardından ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu yaşananlara ülkenin dört bir yanından tepki sesleri yükseldi. 

Bazı sanatçı, sporcu ve influencerlar duruma tepkilerini Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşarak gösterdi. Programda bu konuya eleştiri getiren Erman Yaşar ve Hasan Arda Kaşıkçı bu durumu 'Atatürk'ü değersizleştirmek' olarak yorumladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaşanan süreçte özellikle sosyal medyada büyük bir boykot hareketi başladı.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaşanan süreçte özellikle sosyal medyada büyük bir boykot hareketi başladı.

Sadece markalar değil, sessiz kalan ünlü isimler ve influencerlar da boykot edildi.

Fakat bazı isimler tam olarak bir görüş belirtmeden, ortada kalmayı tercih ettikleri paylaşımlar yaptı.

Fakat bazı isimler tam olarak bir görüş belirtmeden, ortada kalmayı tercih ettikleri paylaşımlar yaptı.

Hasan Arda Kaşıkçı 'Bu durumda Atatürk paylaşmak, sessiz kalmaktan daha aşağı bir şey.' diyerek görüşlerini dile getirdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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