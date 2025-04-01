Erman Yaşar ve Hasan Arda Kaşıkçı Gündeme "Atatürk" Fotoğrafı ile Tepki Gösterenleri Eleştirdi

18 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ile başlayan süreç, ertesi sabah gözaltına alınması ile devam etti. 4 gün süren gözaltı sürecinin ardından ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu yaşananlara ülkenin dört bir yanından tepki sesleri yükseldi.
Bazı sanatçı, sporcu ve influencerlar duruma tepkilerini Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşarak gösterdi. Programda bu konuya eleştiri getiren Erman Yaşar ve Hasan Arda Kaşıkçı bu durumu 'Atatürk'ü değersizleştirmek' olarak yorumladı.
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Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaşanan süreçte özellikle sosyal medyada büyük bir boykot hareketi başladı.
Fakat bazı isimler tam olarak bir görüş belirtmeden, ortada kalmayı tercih ettikleri paylaşımlar yaptı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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