Erman Yaşar ve Hasan Arda Kaşıkçı Gündeme "Atatürk" Fotoğrafı ile Tepki Gösterenleri Eleştirdi

18 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ile başlayan süreç, ertesi sabah gözaltına alınması ile devam etti. 4 gün süren gözaltı sürecinin ardından ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu yaşananlara ülkenin dört bir yanından tepki sesleri yükseldi.

Bazı sanatçı, sporcu ve influencerlar duruma tepkilerini Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşarak gösterdi. Programda bu konuya eleştiri getiren Erman Yaşar ve Hasan Arda Kaşıkçı bu durumu 'Atatürk'ü değersizleştirmek' olarak yorumladı.