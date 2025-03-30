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Bir İçerik Üreticisi Son Dönemde Yaşananlarda Net Bir Görüş Belirtemeyen Ünlüleri Tiye Aldı

Bir İçerik Üreticisi Son Dönemde Yaşananlarda Net Bir Görüş Belirtemeyen Ünlüleri Tiye Aldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.03.2025 - 21:59 Son Güncelleme: 30.03.2025 - 22:00

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Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi, gözaltına alınması ve ardından tutuklanması ülkemizde yeni bir süreci başlattı. Pek çok kişi yaşananlara tepki göstermek için sokağa döküldü. Bu dönemde en çok da ünlü isimlerin ve influencer'ların tavrı merak konusu oldu. Bazıları konu hakkında görüşlerini net bir şekilde dile getirirken bazıları ise belirsiz açıklamalar yaptı.

'huseyinsahins' isimli TikTok kullanıcısı, yaşananlarla ilgili görüşünü net bir şekilde ortaya koyamayan ünlüleri, çektiği bir video ile tiye aldı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@huseyinsahins...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Bu dönemde pek çok ünlü isim çok sayıda takipçi kaybetti.

Bu dönemde pek çok ünlü isim çok sayıda takipçi kaybetti.

Net bir görüş belirtmeyip aynı anda sessiz kalmamaya çalışan ünlülerin kafa karıştıran paylaşımları da dalga konusu oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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