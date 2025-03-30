Bir İçerik Üreticisi Son Dönemde Yaşananlarda Net Bir Görüş Belirtemeyen Ünlüleri Tiye Aldı

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi, gözaltına alınması ve ardından tutuklanması ülkemizde yeni bir süreci başlattı. Pek çok kişi yaşananlara tepki göstermek için sokağa döküldü. Bu dönemde en çok da ünlü isimlerin ve influencer'ların tavrı merak konusu oldu. Bazıları konu hakkında görüşlerini net bir şekilde dile getirirken bazıları ise belirsiz açıklamalar yaptı.

'huseyinsahins' isimli TikTok kullanıcısı, yaşananlarla ilgili görüşünü net bir şekilde ortaya koyamayan ünlüleri, çektiği bir video ile tiye aldı.