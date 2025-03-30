Polisten Kaçtığı Video ile Meşhur Olan Pikachu Londra'daki Protestolarda da Görüldü

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenleniyor. Bu protestolarda birbirinden ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Halk protestolara yaratıcı pankartlar ve kostümlerle katılıyor. Onlardan en meşhuru da Pikachu kostümlü olandı bildiğiniz üzere.

Londra'da da protesto gösterisi düzenlendi. Protestolara bir kişi Pikachu kostümü ile katıldı.