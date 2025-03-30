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Polisten Kaçtığı Video ile Meşhur Olan Pikachu Londra'daki Protestolarda da Görüldü

Polisten Kaçtığı Video ile Meşhur Olan Pikachu Londra'daki Protestolarda da Görüldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.03.2025 - 17:48

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenleniyor. Bu protestolarda birbirinden ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Halk protestolara yaratıcı pankartlar ve kostümlerle katılıyor. Onlardan en meşhuru da Pikachu kostümlü olandı bildiğiniz üzere. 

Londra'da da protesto gösterisi düzenlendi. Protestolara bir kişi Pikachu kostümü ile katıldı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Eylemlere katılan Pikachu için birçok komplo teorisi de ortaya atıldı bildiğiniz üzere.

Eylemlere katılan Pikachu için birçok komplo teorisi de ortaya atıldı bildiğiniz üzere.

Televizyon programlarında saatlerce tartışıldı ve altında bir mesaj arandı.

Pikachu şimdiden yaşadığımız sürecin sembolü haline geldi.

Pikachu şimdiden yaşadığımız sürecin sembolü haline geldi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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