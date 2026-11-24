Hastane süreci de oyuncu için hiç kolay geçmedi. Kökdemir, acile başvurduklarında yaklaşık iki saat, belki de daha uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını anlattı.

Oyuncunun dikkat çektiği bir diğer konu ise masraflar oldu. Kökdemir, Tokyo'daki hastanenin 'anormal derecede pahalı' olduğunu söyledi.

Japonya'da kamu sağlık sigortası kapsamında olmayan turistler, tedavi masraflarının tamamını kendi ceplerinden karşılıyor. Bu da yurt dışı seyahatlerinde seyahat sağlık sigortasının neden bu kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Bu zorlu günlerde Kökdemir'i en çok sevindiren gelişme oğluyla ilgili oldu. Oyuncu, Kai Güneş'in enfekte olmadığını ve onu emzirmeye devam edebildiğini, bunun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Öte yandan aile, hastalık nedeniyle gezi planlarını tamamen durdurdu. Kökdemir, Tokyo'da henüz hiçbir yeri göremediğini de sözlerine ekledi. Oyuncu, tatilin geri kalanının nasıl şekilleneceğine dair ise henüz bir açıklama yapmadı.