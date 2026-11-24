Yemekten Virüs Kaptığını Söyleyen Beste Kökdemir, Japonya'da Hastanelik Oldu!
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Oyuncu Beste Kökdemir, eşi Fazlı Erdinç Çatak ve oğlu Kai Güneş'le gittiği Japonya'da rahatsızlandı. Yediği bir yemekten virüs kaptığını söyleyen Kökdemir'in ateşi 40,5 dereceyi gördü. Oyuncu iki gecedir Tokyo'da bir hastanede tedavi görüyor. Acilde saatlerce beklediklerini anlatan Kökdemir, hastanenin de 'anormal derecede pahalı' olduğunu söyledi.
Beste Kökdemir'in Japonya tatili hastanede bitti!
Ateşi 40,5 dereceye çıkan oyuncu, rahatsızlığını yediği bir yemeğe bağladı.
Acilde saatlerce beklediler, hastanenin fiyatı da şaşırttı.
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