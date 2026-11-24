Uluslararası sınavlara hazırlıkta başarıya ulaşmanın 5 adımı

'Sınava daha çok var, yetişir.'

Bu cümleyi öğrencilerimden o kadar sık duyuyorum ki artık ne zaman işitsem aklımdan aynı soru geçiyor: Gerçekten yeterince zamanımız mı var, yoksa henüz zamanın nasıl geçtiğini fark etmedik mi?

SAT, AP, IB ya da IELTS… Sınavın adı değişiyor, öğrencinin hedefi değişiyor ama hazırlık sürecinde karşılaştığımız bazı alışkanlıklar pek değişmiyor. Önümüzde birkaç ay olduğunu görünce rahatlıyoruz. Bir konuyu haftaya bırakıyor, deneme sınavını başka bir güne erteliyor, bugün yapamadıklarımızı yarının programına ekliyoruz.

Sonra takvim ilerliyor. Sınav tarihi yaklaşıyor ve bir bakıyoruz, yapılacaklar listesi düşündüğümüzden çok daha uzun.

Aslında burada mesele öğrencilerin yeterince çaba göstermemesi değil. Çoğu öğrenci sınav yaklaştıkça elinden geleni yapıyor, çalışma temposunu artırıyor, eksiklerini kapatmaya uğraşıyor. Fakat son haftalarda gösterilen yoğun çaba, her zaman aylar boyunca düzenli çalışmanın yerini tutmuyor.

Yıllardır öğrencilerle çalışırken şunu gördüm: İyi bir sınav hazırlığı, yalnızca ne kadar çalıştığınızla değil, nasıl çalıştığınızla da ilgili. Üstelik bunun için kusursuz bir programa ya da her gün saatlerce çalışmaya ihtiyacınız yok. Öncelikle kendinizi tanımanız, gerçekçi hedefler koymanız ve gelişiminizi takip etmeniz gerekiyor.

Peki, bunu nasıl yapabiliriz?