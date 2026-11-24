Sevgilisi dudak okuyabiliyormuş ama işaret diliyle çok daha rahat anlaşıyorlarmış. Asıl itirafı şu: Sevgilisi ona bakmıyorken, onu ne kadar sevdiğini ve dünyanın en güzel kadını olduğunu söylüyormuş. Duymayacağını bile bile.