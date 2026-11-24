Havlu Askısını Kedi Kırmadı: Eşlerinden Sakladıkları Sırrı İtiraf Eden 13 Kişi
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Evde her eşyaya çıkartma yapıştıran kişiyi herkes 6 yaşındaki oğul sanıyor, oysa suçlu anne ya da babadan biri. Bored Panda'nın derlediği itirafların çoğu bu kadar masum, birkaçı ise evliliğin pek konuşulmayan yüzünü gösteriyor.
1. Evdeki her şeye çıkartma yapıştıran 6 yaşındaki oğlumuz değil, benim.
2. Banyodaki havlu askısını kedimiz kırmadı, ben kırdım.
3. Özel tasarım nişan yüzüğümüzün parasını aslında hiç ödemedim.
4. Yemek siparişi verirken kutuya küçük notlar yazmalarını rica ediyorum. Eşim bunu bilmiyor.
5. Eşim, biz tanışmadan önce bir akvaryumda çalışıyordu.
6. İşten çıkınca eve hemen girmiyorum, arabada tek başıma oturuyorum.
7. Eşime annesine ve kız kardeşlerine ne kadar benzediğini söyleyemiyorum.
8. Keşke bir iş bulsa. Ben saatlerce çalışırken o bütün gün evde oturuyor.
9. Eşim benimle hiçbir şey yapmak istemiyor.
10. Banyodan çıktığımda eşimi yatakta burnunu karıştırırken yakaladım.
11. Eşimle tanışmadan önce aslında arkadaşından hoşlanıyordum.
12. Eşim evde yokken hiçbir içeceği bardağa koymuyorum.
13. 5 yıllık sevgilim 6 yaşından beri duymuyor, onunla konuşabilmek için işaret dilini öğrendim.
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