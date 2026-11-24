Kişiye özel ilaç yaklaşımı, aynı hastalığa sahip iki kişinin bile farklı tedavi alabileceği bir sistemi ifade eder. Yapay zeka, kişinin genetik yapısını, yaşam tarzını ve tıbbi geçmişini analiz ederek en uygun ilaç bileşimini önerebilir. Bu durum, standart tedavilerden çok daha isabetli sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir.

2. Genetik Haritalama Tedavinin Temelini Oluşturur

İnsan DNa’sı, hastalıklara yatkınlık ve ilaçlara verilen tepkiler hakkında çok önemli bilgiler içerir. Yapay zeka bu genetik verileri analiz ederek hangi ilaçların daha etkili olacağını tahmin edebilir. Böylece tedavi süreci, hastalık ortaya çıktıktan sonra değil, genetik riskler üzerinden önceden planlanabilir hale gelebilir.

3. Yan Etkileri Azaltma Potansiyeli Taşır

aynı ilaç farklı kişilerde farklı yan etkiler gösterebilir. Yapay zeka destekli analizler, bir ilacın belirli bir bireyde hangi riskleri taşıyabileceğini önceden tahmin edebilir. Bu sayede hastalar için daha güvenli tedavi planları oluşturulabilir ve gereksiz riskler en aza indirilebilir.

4. Doğru Dozun Belirlenmesi Daha Hassas Hale Gelir

İlaç dozları genellikle yaş, kilo ve genel sağlık durumu gibi temel kriterlere göre belirlenir. ancak bu yaklaşım her zaman yeterli değildir. Yapay zeka, çok daha detaylı verileri analiz ederek kişiye özel doz ayarlamaları yapabilir. Bu da tedavinin etkinliğini artırabilir ve iyileşme sürecini hızlandırabilir.