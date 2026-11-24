Kendisine yöneltilen 'İndirim yapar mısınız?' sorusuna Aksum, '%0,01 bile indirim yok, ben kabul etmiyorum' diyerek yanıt verdi. Setlerdeki çalışma temposuna da değinen oyuncu, 'Bazen 15-16 saat mesailer sürüyor. Bu dizi süreleri olduğu sürece bu ücretler dönecek' sözleriyle ücretlerin yüksek kalmasını dizilerin uzunluğuna bağladı.

Aksum'un bu çıkışı, 4 Kasım'da bir oyun galasında oyunculardan fedakârlık istenmesine dair söylediği 'İstenmemeli, istenirse de yapılmamalı' sözleriyle aynı çizgide duruyor. Aynı galada dizisinin geleceği sorulan oyuncu, 'Kıyasıya bir yarış var diziler arasında, biz galiba devam' demişti. O günlerde Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk, Halef: Köklerin Çağrısı, Kızılcık Şerbeti, Başkalarının Hayatı ve Güller ve Günahlar gibi altı dizinin yeni bölümü bir hafta içinde ekrana gelemedi ve kulislerde oyunculardan ücret indirimi istendiği konuşuluyordu.

Tartışmanın arka planında, reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle kanalların yapımcılardan indirim istediği, yapım şirketlerinin de bu talebi oyunculara ve ekiplere yansıttığı yönündeki iddialar var. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ay Yapım'ın Sevdiğim Sensin, Ömür Usta ve Başkalarının Hayatı dizilerinin ekiplerine yüzde 15 indirim yapacağı iddia edilmişti. GZT'nin aktardığına göre Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut ise ekibinin ücretlerinde kesinti yapılmayacağını söylemişti. Aksum'un sözlerinin hangi etkinlikte ya da röportajda söylendiği ise paylaşılan görüntülerde belirtilmiyor.