Ücret İndirimi Sorulan Altı Üstü İstanbul Oyuncusu Net Konuştu: 15-16 Saat Mesai Var, %0,01 Bile İndirim Yok!
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Altı Üstü İstanbul'un kadrosunda yer alan İlker Aksum, reklam krizi nedeniyle dizi dünyasında gündem olan ücret indirimi talebine bu kez çok net bir yanıt verdi. Oyuncunun 'İndirim yapar mısınız?' sorusuna verdiği cevap, sosyal medyada paylaşılan kısa bir videoyla ilgi çekti.
Kaynak: Frag Magazin
İlker Aksum, Yabancı Damat'ın Ruşen'iyle hafızalara kazınıp Siyah Kalp ve Teşkilat'ta da ekrana döndü.
İlker Aksum, 15-16 saati bulan mesailere dikkat çekip ücretlerde %0,01 bile indirim kabul etmediğini söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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