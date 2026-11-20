Reklam Krizi Setlere Sıçradı: Ay Yapım’ın Üç Dizisinde Ücret İndirimi İddiası
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Televizyon dünyasında devam eden reklam krizinin dizi setlerine de yansıdığı iddia edildi. Toplanan reklam gelirlerinin dizilerin bölüm maliyetlerini karşılamaması nedeniyle kanalların yapımcılardan indirim istediği, yapım şirketlerinin de başta oyuncular olmak üzere dizi ekiplerinden indirim talep etmeye başladığı öne sürüldü. Ay Yapım'ın Sevdiğim Sensin, Ömür Usta ve Başkalarının Hayatı dizilerinin ekiplerine yüzde 15 indirim yapacağını duyurduğu iddia edildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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İndirim furyası, sezon başında bütçe zammı yapılmayan Teşkilat ile başlamıştı.
Ay Yapım'ın üç dizisinin ekibine yüzde 15 indirim yapılacağı öne sürüldü.
Reklam krizi büyüdükçe indirim tüm dizileri etkiliyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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