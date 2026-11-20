İndirimden etkilendiği öne sürülen üç dizi bu sezonun iddialı yapımları arasında. Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde yer aldığı Ömür Usta NOW'da, Eylül Lize Kandemir'in başrolde olduğu Başkalarının Hayatı ile ikinci sezonuna devam eden Sevdiğim Sensin ise Star TV'de yayınlanıyor.

Reklam krizinin büyümesiyle indirim uygulamasının tüm dizileri etkilediği iddia edildi.