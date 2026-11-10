Ömür Usta'nın Başrolü Nurgül Yeşilçay, Piyango Çıksa Ne Yapacaklarını Set Ekibine Sordu
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Ömür Usta’da haftalardır askıda kalan 1,1 milyar TL’lik piyango hikâyesi bu kez sete taşındı. Dizinin başrolü Nurgül Yeşilçay, oyunculara ve set çalışanlarına “Piyango sana çıksa ne yaparsın?” diye sordu. Gelen yanıtları Instagram hesabından paylaşan Yeşilçay, izleyicinin ekranda beklediği soruyu kamera arkasına taşıdı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Nurgül Yeşilçay, Ömür Usta setinde oyunculara ve set çalışanlarına "Piyango sana çıksa ne yaparsın?" diye sordu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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