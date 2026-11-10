article/comments
article/share
Haberler
TV
Ömür Usta'nın Başrolü Nurgül Yeşilçay, Piyango Çıksa Ne Yapacaklarını Set Ekibine Sordu

Ömür Usta'nın Başrolü Nurgül Yeşilçay, Piyango Çıksa Ne Yapacaklarını Set Ekibine Sordu

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 21:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ömür Usta’da haftalardır askıda kalan 1,1 milyar TL’lik piyango hikâyesi bu kez sete taşındı. Dizinin başrolü Nurgül Yeşilçay, oyunculara ve set çalışanlarına “Piyango sana çıksa ne yaparsın?” diye sordu. Gelen yanıtları Instagram hesabından paylaşan Yeşilçay, izleyicinin ekranda beklediği soruyu kamera arkasına taşıdı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nurgül Yeşilçay, Ömür Usta setinde oyunculara ve set çalışanlarına "Piyango sana çıksa ne yaparsın?" diye sordu.

Nurgül Yeşilçay, Ömür Usta setinde oyunculara ve set çalışanlarına "Piyango sana çıksa ne yaparsın?" diye sordu.

Ömür Usta'nın başrolü Nurgül Yeşilçay, kamera arkasında oyunculara ve set çalışanlarına tek bir soru yöneltti: 'Piyango sana çıksa ne yaparsın?' Gelen yanıtları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ömür Usta’da eşini kaybettikten sonra üç çocuğuna ve kayınvalidesine bakmak için araba tamirciliği yapan Ömür’ün hikâyesi anlatılıyor. Ömür, yaklaşık 10 yıldır aynı numaralarla piyango oynuyor.

Ekim ayında yayınlanan bir bölümün finalinde ise Ömür’ün biletindeki numaraların 1,1 milyar TL’lik büyük ikramiyeyle eşleştiği görüldü. Ancak Ömür’ün kazandığından haberi olup olmadığı netlik kazanmadı.

Üstelik sonraki bölümlerde konu bir türlü açılmadı. İzleyiciler sosyal medyada “Piyango arada kaynamaz umarım” diye senaristlere seslenirken, bir kısmı da Ömür’ün bileti kaybetmiş olabileceğini öne sürdü.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın