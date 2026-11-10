Ömür Usta'nın Başrolü Nurgül Yeşilçay, Piyango Çıksa Ne Yapacaklarını Set Ekibine Sordu

Ömür Usta'nın başrolü Nurgül Yeşilçay, kamera arkasında oyunculara ve set çalışanlarına tek bir soru yöneltti: 'Piyango sana çıksa ne yaparsın?' Gelen yanıtları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ömür Usta’da eşini kaybettikten sonra üç çocuğuna ve kayınvalidesine bakmak için araba tamirciliği yapan Ömür’ün hikâyesi anlatılıyor. Ömür, yaklaşık 10 yıldır aynı numaralarla piyango oynuyor.

Ekim ayında yayınlanan bir bölümün finalinde ise Ömür’ün biletindeki numaraların 1,1 milyar TL’lik büyük ikramiyeyle eşleştiği görüldü. Ancak Ömür’ün kazandığından haberi olup olmadığı netlik kazanmadı.

Üstelik sonraki bölümlerde konu bir türlü açılmadı. İzleyiciler sosyal medyada “Piyango arada kaynamaz umarım” diye senaristlere seslenirken, bir kısmı da Ömür’ün bileti kaybetmiş olabileceğini öne sürdü.