Nurgül Yeşilçay'ın “Baston” Göndermesine Cem Yılmaz'dan Yanıt Geldi!
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Nurgül Yeşilçay'ın kadın oyunculara yönelik yaş ayrımcılığını eleştirirken kullandığı sözler epey konuşulmuştu. Oyuncunun “Bir ayağı çukurda deyip sonra bastonla yürümeler” çıkışı, Cem Yılmaz'a gönderme olarak yorumlanmıştı. Kadınların yaşı üzerinden yapılan esprileri hedef alan açıklama, bu kez ünlü komedyene soruldu. Yılmaz'ın yanıtında ise Nurgül Yeşilçay'a dair sözleri dikkat çekti!
İkinci Bahar'dan Asmalı Konak'a pek çok yapımda izlediğimiz Nurgül Yeşilçay, son olarak sektördeki yaş ayrımcılığına yönelik açıklamalarıyla gündeme geldi.
Yeşilçay'ın “Bir ayağı çukurda deyip sonra bastonla yürümeler” sözleri, Cem Yılmaz'ın tartışılan yaş esprisini akıllara getirdi.
Cem Yılmaz ise kendisine sorulan sözlere, “Nurgül'ü çok severim” diyerek karşılık verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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