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Nurgül Yeşilçay'ın “Baston” Göndermesine Cem Yılmaz'dan Yanıt Geldi!

Nurgül Yeşilçay'ın “Baston” Göndermesine Cem Yılmaz'dan Yanıt Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 19:31
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Nurgül Yeşilçay'ın kadın oyunculara yönelik yaş ayrımcılığını eleştirirken kullandığı sözler epey konuşulmuştu. Oyuncunun “Bir ayağı çukurda deyip sonra bastonla yürümeler” çıkışı, Cem Yılmaz'a gönderme olarak yorumlanmıştı. Kadınların yaşı üzerinden yapılan esprileri hedef alan açıklama, bu kez ünlü komedyene soruldu. Yılmaz'ın yanıtında ise Nurgül Yeşilçay'a dair sözleri dikkat çekti!

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İkinci Bahar'dan Asmalı Konak'a pek çok yapımda izlediğimiz Nurgül Yeşilçay, son olarak sektördeki yaş ayrımcılığına yönelik açıklamalarıyla gündeme geldi.

İkinci Bahar'dan Asmalı Konak'a pek çok yapımda izlediğimiz Nurgül Yeşilçay, son olarak sektördeki yaş ayrımcılığına yönelik açıklamalarıyla gündeme geldi.

Nurgül Yeşilçay, İkinci Bahar'daki Gülsüm ve Asmalı Konak'taki Bahar karakterleriyle geniş kitlelerin tanıdığı isimlerden biri olmuştu. Televizyondaki yolculuğunu farklı rollerle sürdüren oyuncu, sinemada da Eğreti Gelin ve Yaşamın Kıyısında gibi yapımlarla izleyici karşısına çıktı.

Yıllardır sektörün içinde olan Yeşilçay, Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programında bu kez kadın oyunculara yaş aldıkça sunulan rolleri eleştirdi. Kadınların belirli bir yaştan sonra aşk hikayelerinden uzaklaştırılmasına karşı çıkan oyuncu, erkek oyuncuların ise “jön” olarak görülmeye devam ettiğini söyledi. Ona göre ekrandaki bu fark, gerçek hayattaki kadınların yaşamını da yansıtmıyordu.

Yeşilçay'ın “Bir ayağı çukurda deyip sonra bastonla yürümeler” sözleri, Cem Yılmaz'ın tartışılan yaş esprisini akıllara getirdi.

Yeşilçay'ın “Bir ayağı çukurda deyip sonra bastonla yürümeler” sözleri, Cem Yılmaz'ın tartışılan yaş esprisini akıllara getirdi.

Kadın ve erkek oyuncuların karşı karşıya kaldığı farklı beklentileri anlatan Yeşilçay, ileri yaştaki erkeklerin çok daha genç kadınlarla partner yapılmasını da eleştirdi. Bu tercihin seyircinin talebinden kaynaklandığını düşünmediğini, yapımcıların bakış açısının etkili olduğunu söyledi.

Açıklamasının en çok konuşulan bölümü ise “Bir ayağı çukurda deyip sonra bastonla yürümeler falan. Ne yapıyorsunuz ya?” sözleri oldu. Yeşilçay bu bölümde isim vermedi; ancak sözleri Cem Yılmaz'a gönderme olarak yorumlandı.

Bu yorumun arkasında, Yılmaz'ın gösterisinde 38 yaşındaki bir kadınla birlikte olduğunda kendisine “çıtır buldu” denmesini konu ettiği espri vardı. Komedyenin kadının yaşına ilişkin “ölmek üzere” ifadesini kullanması tepki çekmişti. Daha sonra bastonla görüntülenmesi de Yeşilçay'ın açıklamasıyla birlikte yeniden konuşulmaya başladı. Böylece oyuncunun sektördeki yaş ayrımcılığına ilişkin eleştirisi, iki isim arasında bir polemik çıkıp çıkmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

Cem Yılmaz ise kendisine sorulan sözlere, “Nurgül'ü çok severim” diyerek karşılık verdi.

Konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Cem Yılmaz, önce baston meselesine değinerek “Bastonum 90'lardan beri konuşuluyor” dedi. Ardından sözü Nurgül Yeşilçay'a getiren komedyen, meslektaşı hakkında olumsuz düşünmediğini belirtti.

Yılmaz, “Nurgül'ü çok severim, hiç onunla ilgili kötü bir şey düşünmem. Esprili insanları severim” ifadelerini kullandı.

Yeşilçay'ın açıklamasına sert bir karşılık vermeyen komedyen, yanıtında oyuncuya duyduğu sevgiyi vurguladı. Günlerdir gönderme olarak konuşulan sözlere verdiği karşılık da böylece yeni bir tartışmadan çok, meslektaşına yönelik sıcak ifadeleriyle öne çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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