Nurgül Yeşilçay'ın “Baston” Göndermesine Cem Yılmaz'dan Yanıt Geldi!

Kadın ve erkek oyuncuların karşı karşıya kaldığı farklı beklentileri anlatan Yeşilçay, ileri yaştaki erkeklerin çok daha genç kadınlarla partner yapılmasını da eleştirdi. Bu tercihin seyircinin talebinden kaynaklandığını düşünmediğini, yapımcıların bakış açısının etkili olduğunu söyledi.

Açıklamasının en çok konuşulan bölümü ise “Bir ayağı çukurda deyip sonra bastonla yürümeler falan. Ne yapıyorsunuz ya?” sözleri oldu. Yeşilçay bu bölümde isim vermedi; ancak sözleri Cem Yılmaz'a gönderme olarak yorumlandı.

Bu yorumun arkasında, Yılmaz'ın gösterisinde 38 yaşındaki bir kadınla birlikte olduğunda kendisine “çıtır buldu” denmesini konu ettiği espri vardı. Komedyenin kadının yaşına ilişkin “ölmek üzere” ifadesini kullanması tepki çekmişti. Daha sonra bastonla görüntülenmesi de Yeşilçay'ın açıklamasıyla birlikte yeniden konuşulmaya başladı. Böylece oyuncunun sektördeki yaş ayrımcılığına ilişkin eleştirisi, iki isim arasında bir polemik çıkıp çıkmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi.