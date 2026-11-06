Canan Ergüder ve Kenan Ece Çiftinin Davette Verdiği Pozlar Sosyal Medyada Gündem Oldu!
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Bazı çiftleri yan yana görünce, yıllar önce başlayan hikayelerini hatırlamamak mümkün olmuyor. Güllerin Savaşı setinde tanışan Canan Ergüder ve Kenan Ece de onlardan biri. 2017 yılında evlenen oyuncu çift, bu kez Netflix Türkiye'nin 10. yıl davetine birlikte katıldı. İkilinin gecede verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu!
Canan Ergüder ve Kenan Ece'nin hikayesi, Güllerin Savaşı setinde başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüşmesiyle başladı.
Yıllar sonra yine yan yana objektif karşısına geçen çift, Netflix davetindeki pozlarıyla dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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