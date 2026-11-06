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Canan Ergüder ve Kenan Ece Çiftinin Davette Verdiği Pozlar Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Canan Ergüder ve Kenan Ece Çiftinin Davette Verdiği Pozlar Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 17:31
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Bazı çiftleri yan yana görünce, yıllar önce başlayan hikayelerini hatırlamamak mümkün olmuyor. Güllerin Savaşı setinde tanışan Canan Ergüder ve Kenan Ece de onlardan biri. 2017 yılında evlenen oyuncu çift, bu kez Netflix Türkiye'nin 10. yıl davetine birlikte katıldı. İkilinin gecede verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu!

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Canan Ergüder ve Kenan Ece'nin hikayesi, Güllerin Savaşı setinde başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüşmesiyle başladı.

Canan Ergüder ve Kenan Ece'nin hikayesi, Güllerin Savaşı setinde başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüşmesiyle başladı.

Birlikte çalıştıkları bir projenin hayatlarını da birleştirmelerine vesile olduğu oyuncu çiftlerden biri Canan Ergüder ve Kenan Ece. Güllerin Savaşı dizisinde tanışan ikili, zamanla rol arkadaşlığının ötesine geçen bir ilişki yaşamaya başladı. Dizide birlikte kamera karşısına geçen oyuncuların birlikteliği, proje bittikten sonra da devam etti.

Çift, 2017 yılında İzmir'de, aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlendi. Ergüder, gelinliğiyle poz verdiği bir fotoğrafı “Biz evlendik ve heyecanla bekliyoruz” notuyla paylaşarak hem nikah haberini hem de bebek beklediklerini duyurmuştu. Böylece sevenlerine aynı anda iki güzel haber vermişlerdi.

Yıllar sonra yine yan yana objektif karşısına geçen çift, Netflix davetindeki pozlarıyla dikkat çekti.

Yıllar sonra yine yan yana objektif karşısına geçen çift, Netflix davetindeki pozlarıyla dikkat çekti.

Canan Ergüder ve Kenan Ece, Netflix Türkiye'nin 10. yıl kutlamasına birlikte katıldı. Sinema ve televizyon dünyasından pek çok ismin buluştuğu gecede, ikili de davet alanında objektiflere yan yana poz verdi.

Çiftin davet fotoğrafları sosyal medyada da gündem oldu. Yıllar önce aynı dizide izlediğimiz Ergüder ve Ece'nin birlikte verdiği kareler, tanışma hikayelerini de yeniden hatırlattı. Sette başlayan birlikteliklerini evliliğe taşıyan ikili, bu kez bir projedeki rolleriyle değil, geceden yansıyan pozlarıyla konuşuldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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