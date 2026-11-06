Canan Ergüder ve Kenan Ece Çiftinin Davette Verdiği Pozlar Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Birlikte çalıştıkları bir projenin hayatlarını da birleştirmelerine vesile olduğu oyuncu çiftlerden biri Canan Ergüder ve Kenan Ece. Güllerin Savaşı dizisinde tanışan ikili, zamanla rol arkadaşlığının ötesine geçen bir ilişki yaşamaya başladı. Dizide birlikte kamera karşısına geçen oyuncuların birlikteliği, proje bittikten sonra da devam etti.

Çift, 2017 yılında İzmir'de, aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlendi. Ergüder, gelinliğiyle poz verdiği bir fotoğrafı “Biz evlendik ve heyecanla bekliyoruz” notuyla paylaşarak hem nikah haberini hem de bebek beklediklerini duyurmuştu. Böylece sevenlerine aynı anda iki güzel haber vermişlerdi.