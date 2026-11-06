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Ünlü Oyuncunun Çikolata Markasının Fiyatları Dikkat Çekti: Bir Kutusu 4 Bin 125 TL!

Ünlü Oyuncunun Çikolata Markasının Fiyatları Dikkat Çekti: Bir Kutusu 4 Bin 125 TL!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 16:31
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Melekler Korusun'dan Çarpışma'ya pek çok dizide izlediğimiz Rojda Demirer, oyunculuğun yanında ticaretle de uğraşıyor. Kardeşi Ruken Demirer ile yıllar önce çikolata işine giren oyuncunun, İstanbul'da iki mağazası bulunuyor. Özel tasarımlı kutularda satışa sunulan çikolataların fiyatları ise dikkat çekiyor. Markanın ürünleri arasında 4 bin 125 TL'lik bir kutu da var!

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Dizilerden tanıdığımız Rojda Demirer, kardeşi Ruken Demirer ile yıllardır çikolata işi yapıyor.

Dizilerden tanıdığımız Rojda Demirer, kardeşi Ruken Demirer ile yıllardır çikolata işi yapıyor.

Melekler Korusun, Geniş Aile, Kördüğüm, Çarpışma ve Maraşlı gibi yapımlarda rol alan Rojda Demirer'in setlerin dışında da yoğun bir çalışma hayatı var. Oyuncu, kendisi gibi oyunculuk yapan kardeşi Ruken Demirer ile yaklaşık 16 yıl önce çikolata sektörüne adım attı. İki kardeş, çocukluk hayallerini “Marie Antoinette Chocolatier” adını verdikleri markayla hayata geçirdi.

Sözcü'nün haberine göre Demirer, çekimlerinden zaman buldukça atölyeye giriyor ve siparişlerle ilgileniyor. İlker Ayrık'ın programında da çikolatacılık işinden bahseden oyuncu, “Bol bol misafir ağırlıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor” sözleriyle işlerinin yolunda olduğunu anlatmıştı.

Markanın yalnızca çikolataları değil, kitap şeklindeki ahşap kutuları da öne çıkıyor.

Markanın yalnızca çikolataları değil, kitap şeklindeki ahşap kutuları da öne çıkıyor.

Demirer kardeşlerin markasında, çikolataların sunumuna da ayrı bir önem veriliyor. 1700'lü yıllardan esinlenen dekorasyon ve ahşap kitap kutuları, markanın konseptini tamamlıyor. Çikolatalar, rafta bir kitap gibi sergilenebilen bu kutuların yanı sıra farklı tasarımlarla da satışa sunuluyor.

Markanın kendi sitesinde paylaştığı bilgilere göre ürünler, Belçika'dan getirilen hammaddeyle, günlük olarak ve el işçiliğiyle hazırlanıyor. Katkı maddesi kullanılmadığı belirtilen koleksiyonda 60'tan fazla çikolata çeşidi bulunuyor.

İki kardeşin çikolatalarına ulaşmak isteyenler için İstanbul'da iki mağaza var: Ataşehir'deki Metropol İstanbul AVM ve Caddebostan. Marka, internet üzerinden verilen siparişleri de İstanbul içine ulaştırıyor.

Özel tasarımlı Royal Box'ın fiyatı 4 bin 125 TL olarak listeleniyor.

Özel tasarımlı Royal Box'ın fiyatı 4 bin 125 TL olarak listeleniyor.

Gelelim çikolataların fiyatlarına… Sözcü'nün 6 Kasım tarihli haberinde aktarılan fiyatlara göre markanın Royal Box isimli özel tasarımlı çikolata kutusu 4 bin 125 TL'den satışa sunuluyor. Bu rakam, markadaki belirli bir kutuya ait; farklı ürün ve kutu seçeneklerinin fiyatları değişiyor.

Örneğin orta boy portre kutuda sunulan madlen çikolataların fiyatı 1.695 TL. Tek bir çikolatanın fiyatının ise 85 TL olduğu belirtiliyor. Böylece tekli çikolatalardan özel tasarımlı hediye kutularına uzanan farklı seçenekler ortaya çıkıyor.

Demirer, üretim sürecini zaman zaman sosyal medya hesabına da taşıyor. Atölyede hazırladığı çikolataların tariflerini takipçileriyle paylaşan oyuncunun, 2025'i karşılamak için hazırladığı yılbaşı çikolatasını anlattığı bir videosu da bulunuyor. Ekranda farklı karakterlerle izlediğimiz Demirer, kendi işinde ise tezgahın başına geçip çikolata hazırlıyor!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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