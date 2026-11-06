Ünlü Oyuncunun Çikolata Markasının Fiyatları Dikkat Çekti: Bir Kutusu 4 Bin 125 TL!
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Melekler Korusun'dan Çarpışma'ya pek çok dizide izlediğimiz Rojda Demirer, oyunculuğun yanında ticaretle de uğraşıyor. Kardeşi Ruken Demirer ile yıllar önce çikolata işine giren oyuncunun, İstanbul'da iki mağazası bulunuyor. Özel tasarımlı kutularda satışa sunulan çikolataların fiyatları ise dikkat çekiyor. Markanın ürünleri arasında 4 bin 125 TL'lik bir kutu da var!
Dizilerden tanıdığımız Rojda Demirer, kardeşi Ruken Demirer ile yıllardır çikolata işi yapıyor.
Markanın yalnızca çikolataları değil, kitap şeklindeki ahşap kutuları da öne çıkıyor.
Özel tasarımlı Royal Box'ın fiyatı 4 bin 125 TL olarak listeleniyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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