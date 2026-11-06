Ünlü Oyuncunun Çikolata Markasının Fiyatları Dikkat Çekti: Bir Kutusu 4 Bin 125 TL!

Melekler Korusun, Geniş Aile, Kördüğüm, Çarpışma ve Maraşlı gibi yapımlarda rol alan Rojda Demirer'in setlerin dışında da yoğun bir çalışma hayatı var. Oyuncu, kendisi gibi oyunculuk yapan kardeşi Ruken Demirer ile yaklaşık 16 yıl önce çikolata sektörüne adım attı. İki kardeş, çocukluk hayallerini “Marie Antoinette Chocolatier” adını verdikleri markayla hayata geçirdi.

Sözcü'nün haberine göre Demirer, çekimlerinden zaman buldukça atölyeye giriyor ve siparişlerle ilgileniyor. İlker Ayrık'ın programında da çikolatacılık işinden bahseden oyuncu, “Bol bol misafir ağırlıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor” sözleriyle işlerinin yolunda olduğunu anlatmıştı.