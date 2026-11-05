Uğur Aslan'dan Burak Özçivit'in Dizisinde Tepki Çeken Kadına Şiddet Sahnesine Eleştiri!

Uğur Aslan, söz konusu görüntülerle ilgili değerlendirmesinde televizyon sektöründeki reyting kaygısına dikkat çekti. Oyuncu, izlenme hedefinin kadına yönelik ağır şiddet ve aşağılama içeren görüntüleri kullanmayı haklı çıkaramayacağı yönünde görüş belirtti.

' 'Cennet anaların ayağının altındadır.' diyen bir kültürün kadına böyle bir zorbalık etmesi bana çok acayip geliyor. Kaldı ki iki kız çocuk babası olarak bu cümleyi kuruyorum. Şu anda tüylerim diken diken oldu. Böyle bir şeyin bir dizide, bir sinema filminde, kadına şiddeti anlatmak üzerine bir hikaye anlatılıyorsa bu başka bir şey, ama sırf izlenebilsin diye kadına şiddet uygulanması meselesi çok gereksiz bir şey.' ifadelerini kullanan oyuncu sahne hakkındaki görüşlerini paylaştı.