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Uğur Aslan'dan Burak Özçivit'in Dizisinde Tepki Çeken Kadına Şiddet Sahnesine Eleştiri!

Uğur Aslan'dan Burak Özçivit'in Dizisinde Tepki Çeken Kadına Şiddet Sahnesine Eleştiri!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 23:59
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Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer, yeni bölüm fragmanındaki kadına yönelik şiddet sahnesiyle tepki topladı. Eleştirilerin ardından tartışmalı görüntüler tanıtımdan çıkarıldı. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Uğur Aslan da şiddetin ekranda sunuluş biçimini eleştirdi. Oyuncu, reyting kaygısı üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Güneşin Doğduğu Yer'in yeni bölüm fragmanındaki şiddet görüntüleri tepki çekti.

Güneşin Doğduğu Yer'in yeni bölüm fragmanındaki şiddet görüntüleri tepki çekti.

Burak Özçivit'in Kenan karakterine hayat verdiği Güneşin Doğduğu Yer dizisi, sekizinci bölümünün ikinci tanıtımıyla gündeme geldi. Ancak bu kez konuşulan, hikayedeki yeni gelişmelerden çok fragmanda yer alan kadına yönelik şiddet görüntüleriydi.

Tanıtımda Kenan'ın bir kadın karakteri tren raylarına ittiği, başına ayağıyla bastığı ve silah doğrulttuğu anlar yer aldı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada eleştiriler yükseldi. İzleyiciler, kadına yönelik şiddetin bu şekilde sunulmasına karşı çıkarken bazı kullanıcılar diziye yönelik boykot çağrısında bulundu.

Tartışma, şiddet içeren bir olayın senaryoda bulunmasının ötesinde, bu görüntülerin yeni bölüme ilgi çekmek amacıyla tanıtımda kullanılmasına da odaklandı. Sahnenin sunuluş biçimi ve izleyici üzerindeki etkisi yeniden gündeme taşındı.

Tepkilerin ardından fragman yeniden düzenlendi, tartışmalı görüntüler çıkarıldı.

Tepkilerin ardından fragman yeniden düzenlendi, tartışmalı görüntüler çıkarıldı.

Eleştirilerin büyümesinin ardından yapım ekibi tanıtım videosunda değişikliğe gitti. Fragman yeniden kurgulanarak izleyiciyle paylaşıldı.

Özellikle kadın karakterin başına ayakla basılan görüntünün yeni tanıtımdan çıkarıldığı görüldü. Böylece sosyal medyada tepki çeken bölüm, fragmanın yeniden yayınlanan halinde yer almadı. Bu değişiklik tanıtım videosuna ilişkindi; sahnenin bölümdeki kullanımına dair ayrıca bir sonuç ortaya koymuyordu.

Yaşananlar, televizyon dizilerindeki şiddet sahnelerinin hangi sınırlar içinde gösterilmesi gerektiğine ilişkin tartışmayı da beraberinde getirdi. Konu, katıldığı davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uğur Aslan'a da soruldu.

Uğur Aslan, reyting kaygısıyla şiddetin öne çıkarılmasına karşı çıktı.

Uğur Aslan, söz konusu görüntülerle ilgili değerlendirmesinde televizyon sektöründeki reyting kaygısına dikkat çekti. Oyuncu, izlenme hedefinin kadına yönelik ağır şiddet ve aşağılama içeren görüntüleri kullanmayı haklı çıkaramayacağı yönünde görüş belirtti.

' 'Cennet anaların ayağının altındadır.' diyen bir kültürün kadına böyle bir zorbalık etmesi bana çok acayip geliyor. Kaldı ki iki kız çocuk babası olarak bu cümleyi kuruyorum. Şu anda tüylerim diken diken oldu. Böyle bir şeyin bir dizide, bir sinema filminde, kadına şiddeti anlatmak üzerine bir hikaye anlatılıyorsa bu başka bir şey, ama sırf izlenebilsin diye kadına şiddet uygulanması meselesi çok gereksiz bir şey.' ifadelerini kullanan oyuncu sahne hakkındaki görüşlerini paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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