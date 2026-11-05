Uğur Aslan'dan Burak Özçivit'in Dizisinde Tepki Çeken Kadına Şiddet Sahnesine Eleştiri!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Güneşin Doğduğu Yer, yeni bölüm fragmanındaki kadına yönelik şiddet sahnesiyle tepki topladı. Eleştirilerin ardından tartışmalı görüntüler tanıtımdan çıkarıldı. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Uğur Aslan da şiddetin ekranda sunuluş biçimini eleştirdi. Oyuncu, reyting kaygısı üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Güneşin Doğduğu Yer'in yeni bölüm fragmanındaki şiddet görüntüleri tepki çekti.
Tepkilerin ardından fragman yeniden düzenlendi, tartışmalı görüntüler çıkarıldı.
Uğur Aslan, reyting kaygısıyla şiddetin öne çıkarılmasına karşı çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın