Müzenin küratörü Emily Ruby'ye göre Heinz ürünlerini saymaya başladı ve şirket çok daha fazlasını üretmesine rağmen 57'de durdu, çünkü sayının kulağa hoş geldiğini düşündü.

CNN'e konuşan Heinz marka direktörü ise farklı bir açıklama yapıyor: 57, Heinz'ın şanslı sayısı 5 ile eşinin şanslı sayısı 7'nin birleşimi. Heinz'ın özel sekreterinin yazdığı biyografide ise patronunun 7 sayısının insanlar üzerindeki etkisinden etkilendiği, '58 ya da 59 Çeşit' ifadelerini aynı derecede güçlü bulmadığı aktarılıyor.