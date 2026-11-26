Ketçap Şişelerindeki 57 Sayısının Sırrı: Aslında Hiç 57 Çeşit Olmamış
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Dünyanın en bilinen ketçap şişelerinden birinin üzerinde, markanın adının hemen yanında bir sayı durur: 57.
Çoğumuz bu sayının 57 farklı ürünü, 57 çeşit domatesi ya da gizli bir tarifi anlattığını düşünürüz. Oysa işin aslı bambaşka: Sayı hiçbir zaman gerçek bir ürün adedini göstermedi. Arkasında bir tren yolculuğu, bir ayakkabı reklamı ve dönemine göre oldukça cesur bir pazarlama fikri var.
Hikaye, markanın kurucusu Henry John Heinz ile başlıyor
Fikir, New York'ta bir trende gördüğü ayakkabı reklamından doğdu
Peki neden 57? Şirket o sırada çok daha fazla ürün satıyordu
Bir hafta içinde 57 her yerdeydi
Bugün hâlâ şişelerin üzerinde duruyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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